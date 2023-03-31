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В России создали единую электронную базу при постановке на воинский учет - РИА Новости, 31.03.2023
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05:37 31.03.2023 (обновлено: 06:44 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/rossiya-1862011058.html
В России создали единую электронную базу при постановке на воинский учет
В России создали единую электронную базу при постановке на воинский учет - РИА Новости, 31.03.2023
В России создали единую электронную базу при постановке на воинский учет
При постановке на воинский учет в 2023 году сформирована единая электронная база данных, ее используют для недопущения случаев необоснованного призыва, сообщил... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T05:37
2023-03-31T06:44
россия
безопасность
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. При постановке на воинский учет в 2023 году сформирована единая электронная база данных, ее используют для недопущения случаев необоснованного призыва, сообщил в пятницу начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский.По его словам, постановка на воинский учет в 2023 году прошла по-новому — Минобороны получало данные в электронном виде, при этом дублируя на бумаге.На основе полученных в электронном виде сведений Минобороны создало единую электронную базу данных, которая размещена в закрытом сегменте военного ведомства. Эту информацию планируется использовать в том числе для того, чтобы не допускать фактов необоснованного призыва россиян на срочную службу, отметил Цимлянский.Он добавил, что это стало возможным благодаря оснащению военкоматов цифровым телекоммуникационным оборудованием с предоставлением доступа к закрытому и конфиденциальному сегментам сети передачи данных Минобороны, а также подключением к интернету.
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
В России создали единую электронную базу при постановке на воинский учет

Генштаб: создана единая электронная база данных, она исключит необоснованный призыв

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВоеннослужащие с военными билетами
Военнослужащие с военными билетами - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Военнослужащие с военными билетами. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. При постановке на воинский учет в 2023 году сформирована единая электронная база данных, ее используют для недопущения случаев необоснованного призыва, сообщил в пятницу начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский.
По его словам, постановка на воинский учет в 2023 году прошла по-новому — Минобороны получало данные в электронном виде, при этом дублируя на бумаге.
На основе полученных в электронном виде сведений Минобороны создало единую электронную базу данных, которая размещена в закрытом сегменте военного ведомства. Эту информацию планируется использовать в том числе для того, чтобы не допускать фактов необоснованного призыва россиян на срочную службу, отметил Цимлянский.
Он добавил, что это стало возможным благодаря оснащению военкоматов цифровым телекоммуникационным оборудованием с предоставлением доступа к закрытому и конфиденциальному сегментам сети передачи данных Минобороны, а также подключением к интернету.
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В России начнут в электронном виде оповещать о призыве на срочную службу
05:32
 
РоссияБезопасность
 
 
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