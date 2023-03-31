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В России создали единую электронную базу при постановке на воинский учет
В России создали единую электронную базу при постановке на воинский учет - РИА Новости, 31.03.2023
В России создали единую электронную базу при постановке на воинский учет
При постановке на воинский учет в 2023 году сформирована единая электронная база данных, ее используют для недопущения случаев необоснованного призыва, сообщил... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T05:37
2023-03-31T05:37
2023-03-31T06:44
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. При постановке на воинский учет в 2023 году сформирована единая электронная база данных, ее используют для недопущения случаев необоснованного призыва, сообщил в пятницу начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский.По его словам, постановка на воинский учет в 2023 году прошла по-новому — Минобороны получало данные в электронном виде, при этом дублируя на бумаге.На основе полученных в электронном виде сведений Минобороны создало единую электронную базу данных, которая размещена в закрытом сегменте военного ведомства. Эту информацию планируется использовать в том числе для того, чтобы не допускать фактов необоснованного призыва россиян на срочную службу, отметил Цимлянский.Он добавил, что это стало возможным благодаря оснащению военкоматов цифровым телекоммуникационным оборудованием с предоставлением доступа к закрытому и конфиденциальному сегментам сети передачи данных Минобороны, а также подключением к интернету.
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россия, безопасность
В России создали единую электронную базу при постановке на воинский учет
Генштаб: создана единая электронная база данных, она исключит необоснованный призыв
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. При постановке на воинский учет в 2023 году сформирована единая электронная база данных, ее используют для недопущения случаев необоснованного призыва, сообщил в пятницу начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский.
По его словам, постановка на воинский учет в 2023 году прошла по-новому — Минобороны получало данные в электронном виде, при этом дублируя на бумаге.
На основе полученных в электронном виде сведений Минобороны создало единую электронную базу данных, которая размещена в закрытом сегменте военного ведомства. Эту информацию планируется использовать в том числе для того, чтобы не допускать фактов необоснованного призыва россиян на срочную службу, отметил Цимлянский.
Он добавил, что это стало возможным благодаря оснащению военкоматов цифровым телекоммуникационным оборудованием с предоставлением доступа к закрытому и конфиденциальному сегментам сети передачи данных Минобороны, а также подключением к интернету.
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