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"Росэлектроника" разработала ПО для мониторинга бортовых систем самолетов - РИА Новости, 31.03.2023
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15:39 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/roselektronika-1862199646.html
"Росэлектроника" разработала ПО для мониторинга бортовых систем самолетов
"Росэлектроника" разработала ПО для мониторинга бортовых систем самолетов - РИА Новости, 31.03.2023
"Росэлектроника" разработала ПО для мониторинга бортовых систем самолетов
"Росэлектроника" разработала программное обеспечение для сбора и архивирования данных бортовых систем самолетов, сообщили в холдинге. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:39
2023-03-31T15:39
российская электроника
ростех
технологии
россия
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. "Росэлектроника" разработала программное обеспечение для сбора и архивирования данных бортовых систем самолетов, сообщили в холдинге. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал программное обеспечение для сбора и архивирования данных бортовых систем. Новое решение значительно упрощает передачу и хранение информации, а также позволяет анализировать работу летательного аппарата и обслуживающего расчета по собранным данным", - говорится в релизе. ПО входит в состав бортовой автоматизированной системы управления летательного аппарата и самостоятельно, без вмешательства оператора, архивирует данные, полученные от бортовых систем. Разработка обеспечивает накопление и сохранение информации, архивирует рабочую базу данных через определенный период, создает хронологии архивов и восстанавливает созданные архивы. Как отмечают в холдинге, решение повышает эффективность мониторинга бортовых систем и позволяет оптимизировать их работу, а собранные данные гарантированно сохраняются даже в случае аппаратного сбоя и при возникновении аварийных ситуаций. ПО разработано в Научно-исследовательском институте информационных технологий (входит в "Росэлектронику"). Как заявила генеральный директор НИИИТ Марина Дейкина, ПО успешно прошло предварительные испытания и подтвердило требуемые функциональные характеристики и надежность.
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российская электроника, ростех, технологии, россия
Российская электроника, Ростех, Технологии, Россия
"Росэлектроника" разработала ПО для мониторинга бортовых систем самолетов

"Росэлектроника" разработала ПО для сбора и архивирования данных бортовых систем самолетов

© Фото : "Росэлектроника"ПО для мониторинга бортовых систем самолетов
ПО для мониторинга бортовых систем самолетов - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : "Росэлектроника"
ПО для мониторинга бортовых систем самолетов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. "Росэлектроника" разработала программное обеспечение для сбора и архивирования данных бортовых систем самолетов, сообщили в холдинге.
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал программное обеспечение для сбора и архивирования данных бортовых систем. Новое решение значительно упрощает передачу и хранение информации, а также позволяет анализировать работу летательного аппарата и обслуживающего расчета по собранным данным", - говорится в релизе.
ПО входит в состав бортовой автоматизированной системы управления летательного аппарата и самостоятельно, без вмешательства оператора, архивирует данные, полученные от бортовых систем. Разработка обеспечивает накопление и сохранение информации, архивирует рабочую базу данных через определенный период, создает хронологии архивов и восстанавливает созданные архивы.
Как отмечают в холдинге, решение повышает эффективность мониторинга бортовых систем и позволяет оптимизировать их работу, а собранные данные гарантированно сохраняются даже в случае аппаратного сбоя и при возникновении аварийных ситуаций.
ПО разработано в Научно-исследовательском институте информационных технологий (входит в "Росэлектронику"). Как заявила генеральный директор НИИИТ Марина Дейкина, ПО успешно прошло предварительные испытания и подтвердило требуемые функциональные характеристики и надежность.
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Российская электроникаРостехТехнологииРоссия
 
 
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