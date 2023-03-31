https://ria.ru/20230331/roselektronika-1862199646.html

"Росэлектроника" разработала ПО для мониторинга бортовых систем самолетов

"Росэлектроника" разработала ПО для мониторинга бортовых систем самолетов - РИА Новости, 31.03.2023

"Росэлектроника" разработала ПО для мониторинга бортовых систем самолетов

"Росэлектроника" разработала программное обеспечение для сбора и архивирования данных бортовых систем самолетов, сообщили в холдинге. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:39

2023-03-31T15:39

2023-03-31T15:39

российская электроника

ростех

технологии

россия

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. "Росэлектроника" разработала программное обеспечение для сбора и архивирования данных бортовых систем самолетов, сообщили в холдинге. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал программное обеспечение для сбора и архивирования данных бортовых систем. Новое решение значительно упрощает передачу и хранение информации, а также позволяет анализировать работу летательного аппарата и обслуживающего расчета по собранным данным", - говорится в релизе. ПО входит в состав бортовой автоматизированной системы управления летательного аппарата и самостоятельно, без вмешательства оператора, архивирует данные, полученные от бортовых систем. Разработка обеспечивает накопление и сохранение информации, архивирует рабочую базу данных через определенный период, создает хронологии архивов и восстанавливает созданные архивы. Как отмечают в холдинге, решение повышает эффективность мониторинга бортовых систем и позволяет оптимизировать их работу, а собранные данные гарантированно сохраняются даже в случае аппаратного сбоя и при возникновении аварийных ситуаций. ПО разработано в Научно-исследовательском институте информационных технологий (входит в "Росэлектронику"). Как заявила генеральный директор НИИИТ Марина Дейкина, ПО успешно прошло предварительные испытания и подтвердило требуемые функциональные характеристики и надежность.

https://ria.ru/20220819/kiberataki-1810698054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

российская электроника, ростех, технологии, россия