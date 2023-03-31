https://ria.ru/20230331/roselektronika-1862199646.html
"Росэлектроника" разработала ПО для мониторинга бортовых систем самолетов
"Росэлектроника" разработала ПО для мониторинга бортовых систем самолетов - РИА Новости, 31.03.2023
"Росэлектроника" разработала ПО для мониторинга бортовых систем самолетов
"Росэлектроника" разработала программное обеспечение для сбора и архивирования данных бортовых систем самолетов, сообщили в холдинге. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:39
2023-03-31T15:39
2023-03-31T15:39
российская электроника
ростех
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862198755_166:0:3394:1816_1920x0_80_0_0_6de44827699bfffc288f393200815b26.jpg
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. "Росэлектроника" разработала программное обеспечение для сбора и архивирования данных бортовых систем самолетов, сообщили в холдинге. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал программное обеспечение для сбора и архивирования данных бортовых систем. Новое решение значительно упрощает передачу и хранение информации, а также позволяет анализировать работу летательного аппарата и обслуживающего расчета по собранным данным", - говорится в релизе. ПО входит в состав бортовой автоматизированной системы управления летательного аппарата и самостоятельно, без вмешательства оператора, архивирует данные, полученные от бортовых систем. Разработка обеспечивает накопление и сохранение информации, архивирует рабочую базу данных через определенный период, создает хронологии архивов и восстанавливает созданные архивы. Как отмечают в холдинге, решение повышает эффективность мониторинга бортовых систем и позволяет оптимизировать их работу, а собранные данные гарантированно сохраняются даже в случае аппаратного сбоя и при возникновении аварийных ситуаций. ПО разработано в Научно-исследовательском институте информационных технологий (входит в "Росэлектронику"). Как заявила генеральный директор НИИИТ Марина Дейкина, ПО успешно прошло предварительные испытания и подтвердило требуемые функциональные характеристики и надежность.
https://ria.ru/20220819/kiberataki-1810698054.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862198755_570:0:2991:1816_1920x0_80_0_0_1e49ad803bcf5d0b10748e5058c11d06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская электроника, ростех, технологии, россия
Российская электроника, Ростех, Технологии, Россия
"Росэлектроника" разработала ПО для мониторинга бортовых систем самолетов
"Росэлектроника" разработала ПО для сбора и архивирования данных бортовых систем самолетов
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. "Росэлектроника" разработала программное обеспечение для сбора и архивирования данных бортовых систем самолетов, сообщили в холдинге.
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех
" разработал программное обеспечение для сбора и архивирования данных бортовых систем. Новое решение значительно упрощает передачу и хранение информации, а также позволяет анализировать работу летательного аппарата и обслуживающего расчета по собранным данным", - говорится в релизе.
ПО входит в состав бортовой автоматизированной системы управления летательного аппарата и самостоятельно, без вмешательства оператора, архивирует данные, полученные от бортовых систем. Разработка обеспечивает накопление и сохранение информации, архивирует рабочую базу данных через определенный период, создает хронологии архивов и восстанавливает созданные архивы.
Как отмечают в холдинге, решение повышает эффективность мониторинга бортовых систем и позволяет оптимизировать их работу, а собранные данные гарантированно сохраняются даже в случае аппаратного сбоя и при возникновении аварийных ситуаций.
ПО разработано в Научно-исследовательском институте информационных технологий (входит в "Росэлектронику"). Как заявила генеральный директор НИИИТ Марина Дейкина, ПО успешно прошло предварительные испытания и подтвердило требуемые функциональные характеристики и надежность.
"Росэлектроника" создала систему, отражающую миллионы кибератак в сутки