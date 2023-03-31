https://ria.ru/20230331/rets-1862127101.html

РЭЦ компенсирует затраты на участие в зарубежных выставках

РЭЦ компенсирует затраты на участие в зарубежных выставках - РИА Новости, 31.03.2023

РЭЦ компенсирует затраты на участие в зарубежных выставках

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 6 апреля начнет принимать заявки от экспортеров на отбор на компенсацию затрат для участия в международных... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:07

2023-03-31T13:07

2023-03-31T13:07

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 6 апреля начнет принимать заявки от экспортеров на отбор на компенсацию затрат для участия в международных выставках, сообщает центр."Одна из самых востребованных мер господдержки вновь стала доступна экспортерам. 6 апреля 2023 года в 09.00 мск начнется прием заявок от российских экспортеров на участие в конкурсном отборе на компенсацию части затрат, связанных с участием в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях. Соответствующее объявление размещено на сайте Российского экспортного центра", - говорится в сообщении.Подать онлайн-заявку можно на цифровой платформе "Мой экспорт". Прием заявок продлится до 23.59 мск 7 мая 2023 года.Экспортеры могут получить господдержку на участие в любых международных выставках или ярмарках мероприятиях, прошедших за рубежом в 2022-2023 годах."Участие в международных выставках и ярмарках - один из самых эффективных инструментов для продвижения продукции на внешние рынки. Особенно в условиях изменившейся географии экспорта, когда предприниматели открывают для себя новые страны сбыта. Российский экспортный центр возобновляет прием заявок на компенсацию части затрат на участие в таких мероприятиях - эта мера господдержки очень востребована у бизнеса", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.По его словам, это неудивительно, "ведь экспортеры могут сами выбрать эффективные с их точки зрения зарубежные мероприятия, которые помогут им расширить присутствие своих товаров в конкретной стране или регионе, а государство покроет часть расходов на участие в этих мероприятиях. А подать заявку можно просто и быстро в онлайн-формате через платформу "Мой экспорт".Предпринимателям возместят часть затрат на аренду выставочной площади, а также регистрационный сбор за участие. Так, представители малого и среднего бизнеса могут компенсировать до 700 тысяч рублей, а крупного - до 2 миллионов рублей.Поддержка экспортерам предоставляется по результатам конкурсного отбора заявок. Компенсацию части затрат на участие в зарубежных выставках или ярмарках можно получить до трех раз в течение одного календарного года. Важно отметить, что речь идет о трех разных мероприятиях.Для получения компенсации необходимо выполнить одно из основных условий: общая стоимость контрактов, заключенных с даты начала мероприятия до даты подачи заявки, стоимостного объема экспортных контрактов, должна быть выше запрашиваемой суммы поддержки не менее чем в девять раз.Список документов, подробности работы программы и условия получения господдержки можно найти на сайте РЭЦ, а также на цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20230330/vstrechi-1861922462.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц)