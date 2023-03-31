https://ria.ru/20230331/putin-1862174326.html

Путин призвал создать условия для отказа от враждебной политики к России

Путин призвал создать условия для отказа от враждебной политики к России - РИА Новости, 31.03.2023

Путин призвал создать условия для отказа от враждебной политики к России

Президент РФ Владимир Путин призвал особое внимание уделить формированию условий для отказа недружественных стран от враждебной политики к России. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:52

2023-03-31T14:52

2023-03-31T14:52

владимир путин

россия

совет безопасности рф

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал особое внимание уделить формированию условий для отказа недружественных стран от враждебной политики к России. "В практическом плане я прошу всех коллег, имеющих отношение к реализации единого внешнеполитического курса, особое внимание уделить расширению связей с конструктивно настроенными партнёрами и формированию условий для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к нашей стране", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20230331/dokumenty-1862165647.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, совет безопасности рф