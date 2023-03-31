https://ria.ru/20230331/putin-1862174326.html
Путин призвал создать условия для отказа от враждебной политики к России
Путин призвал создать условия для отказа от враждебной политики к России - РИА Новости, 31.03.2023
Путин призвал создать условия для отказа от враждебной политики к России
Президент РФ Владимир Путин призвал особое внимание уделить формированию условий для отказа недружественных стран от враждебной политики к России. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:52
2023-03-31T14:52
2023-03-31T14:52
владимир путин
россия
совет безопасности рф
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал особое внимание уделить формированию условий для отказа недружественных стран от враждебной политики к России. "В практическом плане я прошу всех коллег, имеющих отношение к реализации единого внешнеполитического курса, особое внимание уделить расширению связей с конструктивно настроенными партнёрами и формированию условий для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к нашей стране", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
https://ria.ru/20230331/dokumenty-1862165647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, совет безопасности рф
Владимир Путин, Россия, Совет Безопасности РФ
Путин призвал создать условия для отказа от враждебной политики к России
Путин призвал создать условия для отказа недружественных стран от враждебной политики