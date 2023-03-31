https://ria.ru/20230331/putin-1862124050.html
Путин и Лукашенко могут обсудить предложения по Украине, заявил Песков
Путин и Лукашенко могут обсудить предложения по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 31.03.2023
Путин и Лукашенко могут обсудить предложения по Украине, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут обсудить инициативы Минска, касающиеся урегулирования ситуации на Украине, в ходе... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:00
2023-03-31T13:00
2023-03-31T13:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут обсудить инициативы Минска, касающиеся урегулирования ситуации на Украине, в ходе Высшего госсовета Союзного Государства, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Безусловно, мы слышали заявление Александра Григорьевича, безусловно, два президента, я имею в виду Путин и Лукашенко, продолжат на следующей неделе (общение). А именно на следующей неделе будет заседание Высшего государственного совета Союзного Государства – это даст возможность президентам еще раз обстоятельно поговорить друг с другом. Наверняка будут и эту тему обсуждать", - сказал Песков, комментируя предложение Лукашенко объявить перемирие на Украине. Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко назначено на 6 апреля. На мероприятии будет обсуждаться развитие взаимодействия и при необходимости - тема безопасности, сообщал Песков.
https://ria.ru/20230307/lukashenko-1856389860.html
https://ria.ru/20230301/belorussiya-1855066888.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Украина, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Путин и Лукашенко могут обсудить предложения по Украине, заявил Песков
Песков: Путин и Лукашенко могут обсудить предложения Минска по Украине на ВГС
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут обсудить инициативы Минска, касающиеся урегулирования ситуации на Украине, в ходе Высшего госсовета Союзного Государства, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы слышали заявление Александра Григорьевича, безусловно, два президента, я имею в виду Путин и Лукашенко, продолжат на следующей неделе (общение). А именно на следующей неделе будет заседание Высшего государственного совета Союзного Государства – это даст возможность президентам еще раз обстоятельно поговорить друг с другом. Наверняка будут и эту тему обсуждать", - сказал Песков, комментируя предложение Лукашенко объявить перемирие на Украине.
Лукашенко заявил, что Белоруссию не удастся втянуть в конфликт на Украине
Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин
сообщил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко назначено на 6 апреля. На мероприятии будет обсуждаться развитие взаимодействия и при необходимости - тема безопасности, сообщал Песков.
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