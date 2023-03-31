https://ria.ru/20230331/putin-1862124050.html

Путин и Лукашенко могут обсудить предложения по Украине, заявил Песков

Путин и Лукашенко могут обсудить предложения по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 31.03.2023

Путин и Лукашенко могут обсудить предложения по Украине, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут обсудить инициативы Минска, касающиеся урегулирования ситуации на Украине, в ходе... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:00

2023-03-31T13:00

2023-03-31T13:00

украина

россия

белоруссия

дмитрий песков

александр лукашенко

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_257297a83d59d743c55183208b3574e5.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут обсудить инициативы Минска, касающиеся урегулирования ситуации на Украине, в ходе Высшего госсовета Союзного Государства, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Безусловно, мы слышали заявление Александра Григорьевича, безусловно, два президента, я имею в виду Путин и Лукашенко, продолжат на следующей неделе (общение). А именно на следующей неделе будет заседание Высшего государственного совета Союзного Государства – это даст возможность президентам еще раз обстоятельно поговорить друг с другом. Наверняка будут и эту тему обсуждать", - сказал Песков, комментируя предложение Лукашенко объявить перемирие на Украине. Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко назначено на 6 апреля. На мероприятии будет обсуждаться развитие взаимодействия и при необходимости - тема безопасности, сообщал Песков.

https://ria.ru/20230307/lukashenko-1856389860.html

https://ria.ru/20230301/belorussiya-1855066888.html

украина

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко, владимир путин, в мире