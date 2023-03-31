https://ria.ru/20230331/putin-1862033756.html

Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 31.03.2023

Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Подавляющее большинство россиян (82%) довольны работой президента РФ Владимира Путина, 80% заявили о своем доверии ему, следует из результатов опроса Фонда... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T09:58

2023-03-31T09:58

2023-03-31T09:58

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

фомнибус

политика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (82%) довольны работой президента РФ Владимира Путина, 80% заявили о своем доверии ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Согласно исследованию, 82% респондентов считают, что президент РФ хорошо работает на своем посту, с ними не согласились 9% опрошенных, столько же затруднились с ответом. Непосредственное доверие Путину высказали 80%, скорее не доверяют - 12%, затруднились с ответом - 8%. Опрос "ФОМнибус" провели 24-26 марта среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.

https://ria.ru/20230329/novosti-1861442990.html

https://ria.ru/20230329/putin-1861514818.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус, политика