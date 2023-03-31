https://ria.ru/20230331/putin-1862033756.html
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 31.03.2023
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Подавляющее большинство россиян (82%) довольны работой президента РФ Владимира Путина, 80% заявили о своем доверии ему, следует из результатов опроса Фонда... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T09:58
2023-03-31T09:58
2023-03-31T09:58
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
фомнибус
политика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (82%) довольны работой президента РФ Владимира Путина, 80% заявили о своем доверии ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Согласно исследованию, 82% респондентов считают, что президент РФ хорошо работает на своем посту, с ними не согласились 9% опрошенных, столько же затруднились с ответом. Непосредственное доверие Путину высказали 80%, скорее не доверяют - 12%, затруднились с ответом - 8%. Опрос "ФОМнибус" провели 24-26 марта среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
https://ria.ru/20230329/novosti-1861442990.html
https://ria.ru/20230329/putin-1861514818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус, политика
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус, Политика
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Опрос ФОМ показал, что 82 процента россиян хорошо оценивают работу Путина