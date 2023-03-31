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Названа сумма, которую сможет вернуть клиентам туроператор "Солвекс" - РИА Новости, 31.03.2023
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Туризм
 
15:47 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/puteshestviya-1862118336.html
Названа сумма, которую сможет вернуть клиентам туроператор "Солвекс"
Названа сумма, которую сможет вернуть клиентам туроператор "Солвекс" - РИА Новости, 31.03.2023
Названа сумма, которую сможет вернуть клиентам туроператор "Солвекс"
Завершивший деятельность туроператор "Солвекс" сможет вернуть туристам более трех миллионов рублей, которые находятся в фондах персональной ответственности,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:47
2023-03-31T15:47
туризм
туризм
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
болгария
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Завершивший деятельность туроператор "Солвекс" сможет вернуть туристам более трех миллионов рублей, которые находятся в фондах персональной ответственности, заявил РИА Новости директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко. "У туроператора 500 тысяч рублей составляет страховка по внутреннему туризму. То, что касается фондов персональной ответственности, это финответсвенность по выездному туризму, то там сумма превышает 2,5 миллиона рублей. Так как в заявлении написано, что фирма не в состоянии исполнять свои обязанности, мы имеем право не ранее чем через три рабочих дня объявить о начале формирования реестра неисполненных обязательств", — сказал Осауленко. Он пояснил, что, ориентировочно, во вторник, 4 апреля на сайте ассоциации "Турпомощь" появится объявление о начале формирования реестра. В течение 90 дней после этого путешественники смогут найти там перечень необходимых действий, чтобы попасть в реестр и поучить денежные средства. Выплаты начнутся в июле. На комппенсацию могут претендовать только те, кто приобретал комплексный продукт — путевку, а не отдельно авиабилеты или номер в отеле."Солвекс" в основном предлагал отдых в Болгарии, у него были и чартеры, и номера в отелях. Эксперты не исключают, что компания продала достаточно много авиабилетов. Их обладатели не смогут пертендовать на компенсации.Один из старейших туроператоров России "Солвекс" 31 марта заявил о прекращении деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам как внутреннего, так и международного въездного и выездного туризма.
https://ria.ru/20230331/oman-1862116276.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), болгария
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ), Болгария
Названа сумма, которую сможет вернуть клиентам туроператор "Солвекс"

"Турпомощь": "Солвекс" сможет вернуть клиентам более трех миллионов рублей

© Pixabay / nextvoyageПляжи Болгарии, Курорт Солнечный берег
Пляжи Болгарии, Курорт Солнечный берег - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Pixabay / nextvoyage
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Завершивший деятельность туроператор "Солвекс" сможет вернуть туристам более трех миллионов рублей, которые находятся в фондах персональной ответственности, заявил РИА Новости директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.
"У туроператора 500 тысяч рублей составляет страховка по внутреннему туризму. То, что касается фондов персональной ответственности, это финответсвенность по выездному туризму, то там сумма превышает 2,5 миллиона рублей. Так как в заявлении написано, что фирма не в состоянии исполнять свои обязанности, мы имеем право не ранее чем через три рабочих дня объявить о начале формирования реестра неисполненных обязательств", — сказал Осауленко.
Он пояснил, что, ориентировочно, во вторник, 4 апреля на сайте ассоциации "Турпомощь" появится объявление о начале формирования реестра. В течение 90 дней после этого путешественники смогут найти там перечень необходимых действий, чтобы попасть в реестр и поучить денежные средства. Выплаты начнутся в июле.
На комппенсацию могут претендовать только те, кто приобретал комплексный продукт — путевку, а не отдельно авиабилеты или номер в отеле.
"Солвекс" в основном предлагал отдых в Болгарии, у него были и чартеры, и номера в отелях. Эксперты не исключают, что компания продала достаточно много авиабилетов. Их обладатели не смогут пертендовать на компенсации.
Один из старейших туроператоров России "Солвекс" 31 марта заявил о прекращении деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам как внутреннего, так и международного въездного и выездного туризма.
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