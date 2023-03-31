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"Ростех" увеличил выпуск бионических протезов - РИА Новости, 31.03.2023
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10:20 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/protezy-1862038797.html
"Ростех" увеличил выпуск бионических протезов
"Ростех" увеличил выпуск бионических протезов - РИА Новости, 31.03.2023
"Ростех" увеличил выпуск бионических протезов
"Ростех" значительно нарастил производство бионических протезов в связи с увеличением числа минно-взрывных травм и роста спроса, сообщили РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:20
2023-03-31T10:20
экономика
технологии
россия
ростех
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. "Ростех" значительно нарастил производство бионических протезов в связи с увеличением числа минно-взрывных травм и роста спроса, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе госкорпорации. "В России значительно вырос спрос на бионические протезы, поэтому мы наращиваем их производство. За помощью обращаются военнослужащие, а также гражданские пациенты, в том числе дети. С травмами по большей части минно-взрывного характера, приведшими к ампутации", - сообщили в "Ростехе". В корпорации отметили, что бионический протез возвращает к полноценной жизни людей даже с "достаточно высоким уровнем ампутации" рук. Устройство управляется микропроцессором, каждый палец имеет отдельный привод - это позволяет максимально удобно двигать рукой и даже брать хрупкие предметы. "Сейчас многие производители такой продукции ушли с рынка, поставки комплектующих осложнены. Однако наша продукция на 95% состоит из отечественных комплектующих, поэтому санкционные ограничения на производстве практически не отразились", - добавили в корпорации.
https://rsport.ria.ru/20230328/kostomarov-1861196816.html
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экономика, технологии, россия, ростех, здоровье - общество
Экономика, Технологии, Россия, Ростех, Здоровье - Общество
"Ростех" увеличил выпуск бионических протезов

"Ростех" увеличил выпуск бионических протезов из-за роста минно-взрывных травм

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБионический протез верхних конечностей
Бионический протез верхних конечностей - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Бионический протез верхних конечностей. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. "Ростех" значительно нарастил производство бионических протезов в связи с увеличением числа минно-взрывных травм и роста спроса, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе госкорпорации.
"В России значительно вырос спрос на бионические протезы, поэтому мы наращиваем их производство. За помощью обращаются военнослужащие, а также гражданские пациенты, в том числе дети. С травмами по большей части минно-взрывного характера, приведшими к ампутации", - сообщили в "Ростехе".
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В корпорации отметили, что бионический протез возвращает к полноценной жизни людей даже с "достаточно высоким уровнем ампутации" рук. Устройство управляется микропроцессором, каждый палец имеет отдельный привод - это позволяет максимально удобно двигать рукой и даже брать хрупкие предметы.
"Сейчас многие производители такой продукции ушли с рынка, поставки комплектующих осложнены. Однако наша продукция на 95% состоит из отечественных комплектующих, поэтому санкционные ограничения на производстве практически не отразились", - добавили в корпорации.
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ЭкономикаТехнологииРоссияРостехЗдоровье - Общество
 
 
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