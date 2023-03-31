https://ria.ru/20230331/protezy-1862038797.html

"Ростех" увеличил выпуск бионических протезов

"Ростех" увеличил выпуск бионических протезов - РИА Новости, 31.03.2023

"Ростех" увеличил выпуск бионических протезов

"Ростех" значительно нарастил производство бионических протезов в связи с увеличением числа минно-взрывных травм и роста спроса, сообщили РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:20

2023-03-31T10:20

2023-03-31T10:20

экономика

технологии

россия

ростех

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150499/99/1504999975_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_8f762032a0e78530f39566614d9e5f55.jpg

Бионический имплант: декоративный протез или рабочий заменитель части тела? В России впервые успешно создали протез руки, который возвращает носителю чувства от утраченной конечности: осязание форм и прикосновений, ощущение тепла и холода, проприоцепцию и даже боль. Что ещё могут современные импланты и протезы, кроме как просто “затыкать дыру” от недостающей части тела? А что они смогут в скором будущем? audio/mpeg

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. "Ростех" значительно нарастил производство бионических протезов в связи с увеличением числа минно-взрывных травм и роста спроса, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе госкорпорации. "В России значительно вырос спрос на бионические протезы, поэтому мы наращиваем их производство. За помощью обращаются военнослужащие, а также гражданские пациенты, в том числе дети. С травмами по большей части минно-взрывного характера, приведшими к ампутации", - сообщили в "Ростехе". В корпорации отметили, что бионический протез возвращает к полноценной жизни людей даже с "достаточно высоким уровнем ампутации" рук. Устройство управляется микропроцессором, каждый палец имеет отдельный привод - это позволяет максимально удобно двигать рукой и даже брать хрупкие предметы. "Сейчас многие производители такой продукции ушли с рынка, поставки комплектующих осложнены. Однако наша продукция на 95% состоит из отечественных комплектующих, поэтому санкционные ограничения на производстве практически не отразились", - добавили в корпорации.

https://rsport.ria.ru/20230328/kostomarov-1861196816.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, ростех, здоровье - общество