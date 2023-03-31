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Пробка на трассе М-4 "Дон" уменьшилась до 20 километров - РИА Новости, 31.03.2023
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15:28 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/probka-1862194248.html
Пробка на трассе М-4 "Дон" уменьшилась до 20 километров
Пробка на трассе М-4 "Дон" уменьшилась до 20 километров - РИА Новости, 31.03.2023
Пробка на трассе М-4 "Дон" уменьшилась до 20 километров
Пробка на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области составляет уже меньше 20 километров, организовано реверсивное движение, сообщил начальник ГУМЧС России по... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:28
2023-03-31T15:28
авто
ростовская область
ростов
россия
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пробка на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области составляет уже меньше 20 километров, организовано реверсивное движение, сообщил начальник ГУМЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов. "Пробка сократилась. Сейчас ГИБДД организовала реверсивное движение, поэтому затор уменьшается, пробка уже меньше 20 километров. Надеемся, что к концу дня все-таки выполним поставленную задачу и полностью движение будет открыто в оба направления - в сторону Ростова и в сторону Москвы", - сказал Филиппов в эфире телеканала "Россия 24". Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
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авто, ростовская область, ростов, россия, гибдд мвд рф
Авто, Ростовская область, Ростов, Россия, ГИБДД МВД РФ
Пробка на трассе М-4 "Дон" уменьшилась до 20 километров

Пробка на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области составляет уже меньше 20 километров

© Фото : сайт Правительства Ростовской областиРаботы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : сайт Правительства Ростовской области
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пробка на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области составляет уже меньше 20 километров, организовано реверсивное движение, сообщил начальник ГУМЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.
"Пробка сократилась. Сейчас ГИБДД организовала реверсивное движение, поэтому затор уменьшается, пробка уже меньше 20 километров. Надеемся, что к концу дня все-таки выполним поставленную задачу и полностью движение будет открыто в оба направления - в сторону Ростова и в сторону Москвы", - сказал Филиппов в эфире телеканала "Россия 24".
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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