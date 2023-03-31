https://ria.ru/20230331/probka-1862072289.html

Застрявшие на трассе М-4 "Дон" пожаловались на отсутствие помощи

Застрявшие на трассе М-4 "Дон" пожаловались на отсутствие помощи - РИА Новости, 31.03.2023

Застрявшие на трассе М-4 "Дон" пожаловались на отсутствие помощи

Заблокированные на трассе М-4 "Дон" в многокилометровой пробке на участке трассы в Каменском районе Ростовской области водители и их близкие рассказали РИА... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:35

2023-03-31T11:35

2023-03-31T11:36

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар – РИА Новости. Заблокированные на трассе М-4 "Дон" в многокилометровой пробке на участке трассы в Каменском районе Ростовской области водители и их близкие рассказали РИА Новости, что не получили никакой помощи и не могли связаться с экстренными службами. "Мы стоим на 946-м километре. Ни ночью, ни днем к нам никто не подходил, ничего не предлагал, какой-то помощи", - заявил Виктор, который находится в пробке со вчерашнего обеда. На вопрос, пытался ли он созвониться с экстренными службами, молодой человек ответил: "Вчера звонил на 112, они сказали, что через 17 минут всё решится, и бросили трубку. Потом я до них не мог дозвониться". "Ночью мело огромные переметы, самостоятельно машины не тронутся. Будем копать (сами), уже нашли лопату у дальнобойщиков. А так всё хорошо, за едой ходили за 2 километра в кафе, бензин есть. До вечера протянем", - добавил Виктор. По словам Елены, муж которой также стоял в пробке всю ночь, помощи люди еще не дождались, все это время они без воды и еды. "Ночью тишина, помощи ноль. Никакой техники до сих пор не приезжало. Помощи там людям никакой не привозят. А скоро топливо у всех закончится, и что, на Ростов все пешком пойдут?" - рассказала девушка о ситуации на трассе. На момент общения с корреспондентом Елена потеряла связь с мужем и теперь переживает, что он бросит машину и начнет выбираться пешком. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. По последним данным МЧС, пробка в пятницу сократилась на 9 километров - до 21 километра.

https://ria.ru/20230331/probka-1862060411.html

https://ria.ru/20230331/trassa-1862019743.html

ростовская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия