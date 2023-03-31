https://ria.ru/20230331/probka-1862060411.html
Пробка на трассе М-4 "Дон" сократилась на девять километров
Пробка на трассе М-4 "Дон" сократилась на девять километров - РИА Новости, 31.03.2023
Пробка на трассе М-4 "Дон" сократилась на девять километров
Протяженность пробки на федеральной трассе М-4 "Дон", которая образовалась под Ростовом-на-Дону из-за снегопада, сократилась на 9 километров - до 21 километра,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:12
2023-03-31T11:12
2023-03-31T11:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар – РИА Новости. Протяженность пробки на федеральной трассе М-4 "Дон", которая образовалась под Ростовом-на-Дону из-за снегопада, сократилась на 9 километров - до 21 километра, сообщили в областном МЧС."По состоянию на 11.00 пробка сократилась до 21 километра", - говорится в релизе.Ранее утром сообщалось, что протяженность затора на трассе М-4 "Дон" была уменьшена до 30 километров. На месте многокилометровой пробки работают бульдозеры, которые создают карманы на 940-м и 950-м километрах трассы для проезда легковых автомобилей.Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
https://ria.ru/20230331/trassa-1862048546.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростов-на-дону, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростов-на-Дону, Происшествия
Пробка на трассе М-4 "Дон" сократилась на девять километров
Пробка на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области сократилась на девять километров