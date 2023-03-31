https://ria.ru/20230331/probka-1862060411.html

Пробка на трассе М-4 "Дон" сократилась на девять километров

Пробка на трассе М-4 "Дон" сократилась на девять километров - РИА Новости, 31.03.2023

Пробка на трассе М-4 "Дон" сократилась на девять километров

Протяженность пробки на федеральной трассе М-4 "Дон", которая образовалась под Ростовом-на-Дону из-за снегопада, сократилась на 9 километров - до 21 километра,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:12

2023-03-31T11:12

2023-03-31T11:29

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар – РИА Новости. Протяженность пробки на федеральной трассе М-4 "Дон", которая образовалась под Ростовом-на-Дону из-за снегопада, сократилась на 9 километров - до 21 километра, сообщили в областном МЧС."По состоянию на 11.00 пробка сократилась до 21 километра", - говорится в релизе.Ранее утром сообщалось, что протяженность затора на трассе М-4 "Дон" была уменьшена до 30 километров. На месте многокилометровой пробки работают бульдозеры, которые создают карманы на 940-м и 950-м километрах трассы для проезда легковых автомобилей.Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.

https://ria.ru/20230331/trassa-1862048546.html

ростов-на-дону

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростов-на-дону, происшествия