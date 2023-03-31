https://ria.ru/20230331/prizyvnik-1862093916.html

Большинство призывников направят в Сухопутные войска и ВМФ

Большинство призывников направят в Сухопутные войска и ВМФ - РИА Новости, 31.03.2023

Большинство призывников направят в Сухопутные войска и ВМФ

Наибольшее количество призывников будет направлено для прохождения службы в Сухопутные войска и ВМФ, сообщил начальник управления главного... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:05

2023-03-31T12:05

2023-03-31T12:05

безопасность

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Наибольшее количество призывников будет направлено для прохождения службы в Сухопутные войска и ВМФ, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Традиционно военнослужащие по призыву у нас будут направлены во все виды и рода вооруженных сил. Наибольшее количество – это Сухопутные войска и Военно-морской флот", - сказал Цимлянский в эфире телеканала "Россия 24". Предстоящая весенняя кампания пройдет в установленные российским законодательством сроки с 1 апреля по 15 июля. Согласно указу президента, призваны будут 147 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

https://ria.ru/20230315/sbory-1858001595.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, вооруженные силы рф, россия