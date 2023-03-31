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Большинство призывников направят в Сухопутные войска и ВМФ - РИА Новости, 31.03.2023
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12:05 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/prizyvnik-1862093916.html
Большинство призывников направят в Сухопутные войска и ВМФ
Большинство призывников направят в Сухопутные войска и ВМФ - РИА Новости, 31.03.2023
Большинство призывников направят в Сухопутные войска и ВМФ
Наибольшее количество призывников будет направлено для прохождения службы в Сухопутные войска и ВМФ, сообщил начальник управления главного... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:05
2023-03-31T12:05
безопасность
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Наибольшее количество призывников будет направлено для прохождения службы в Сухопутные войска и ВМФ, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Традиционно военнослужащие по призыву у нас будут направлены во все виды и рода вооруженных сил. Наибольшее количество – это Сухопутные войска и Военно-морской флот", - сказал Цимлянский в эфире телеканала "Россия 24". Предстоящая весенняя кампания пройдет в установленные российским законодательством сроки с 1 апреля по 15 июля. Согласно указу президента, призваны будут 147 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.
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безопасность, вооруженные силы рф, россия
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Большинство призывников направят в Сухопутные войска и ВМФ

Минобороны: большинство призывников будут служить в Сухопутных войсках и ВМФ

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Наибольшее количество призывников будет направлено для прохождения службы в Сухопутные войска и ВМФ, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Традиционно военнослужащие по призыву у нас будут направлены во все виды и рода вооруженных сил. Наибольшее количество – это Сухопутные войска и Военно-морской флот", - сказал Цимлянский в эфире телеканала "Россия 24".
Предстоящая весенняя кампания пройдет в установленные российским законодательством сроки с 1 апреля по 15 июля. Согласно указу президента, призваны будут 147 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
В Минске начался призыв военнообязанных на плановые сборы
15 марта, 12:39
 
БезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
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