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Большинство призывников направят в Сухопутные войска и ВМФ
Большинство призывников направят в Сухопутные войска и ВМФ - РИА Новости, 31.03.2023
Большинство призывников направят в Сухопутные войска и ВМФ
Наибольшее количество призывников будет направлено для прохождения службы в Сухопутные войска и ВМФ, сообщил начальник управления главного... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:05
2023-03-31T12:05
2023-03-31T12:05
безопасность
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Наибольшее количество призывников будет направлено для прохождения службы в Сухопутные войска и ВМФ, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Традиционно военнослужащие по призыву у нас будут направлены во все виды и рода вооруженных сил. Наибольшее количество – это Сухопутные войска и Военно-морской флот", - сказал Цимлянский в эфире телеканала "Россия 24". Предстоящая весенняя кампания пройдет в установленные российским законодательством сроки с 1 апреля по 15 июля. Согласно указу президента, призваны будут 147 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.
https://ria.ru/20230315/sbory-1858001595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, россия
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Большинство призывников направят в Сухопутные войска и ВМФ
Минобороны: большинство призывников будут служить в Сухопутных войсках и ВМФ