https://ria.ru/20230331/prizyvnik-1862049680.html
Ни одного призывника не направят в зону СВО, заявило Минобороны
Ни одного призывника не направят в зону СВО, заявило Минобороны - РИА Новости, 31.03.2023
Ни одного призывника не направят в зону СВО, заявило Минобороны
Ни один призывник весеннего призыва не будет направлен служить в зону спецоперации, сообщил в пятницу начальник управления главного... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:51
2023-03-31T10:51
2023-03-31T11:33
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Ни один призывник весеннего призыва не будет направлен служить в зону спецоперации, сообщил в пятницу начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции. На сегодня численность военнослужащих по контракту и мобилизованных военнослужащих вполне достаточна для того, чтобы решать поставленные перед нами задачи", - сказал Цимлянский в эфире телеканала "Россия-24".
https://ria.ru/20230330/kriminal-1860450545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Ни одного призывника не направят в зону СВО, заявило Минобороны
Начальник управления Генштаба Цимлянский сообщил, что призывников не отправят в зону СВО