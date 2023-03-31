https://ria.ru/20230331/prizyvnik-1862049680.html

Ни одного призывника не направят в зону СВО, заявило Минобороны

Ни одного призывника не направят в зону СВО, заявило Минобороны - РИА Новости, 31.03.2023

Ни одного призывника не направят в зону СВО, заявило Минобороны

Ни один призывник весеннего призыва не будет направлен служить в зону спецоперации, сообщил в пятницу начальник управления главного... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:51

2023-03-31T10:51

2023-03-31T11:33

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Ни один призывник весеннего призыва не будет направлен служить в зону спецоперации, сообщил в пятницу начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции. На сегодня численность военнослужащих по контракту и мобилизованных военнослужащих вполне достаточна для того, чтобы решать поставленные перед нами задачи", - сказал Цимлянский в эфире телеканала "Россия-24".

https://ria.ru/20230330/kriminal-1860450545.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, вооруженные силы рф