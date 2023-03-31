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Ни одного призывника не направят в зону СВО, заявило Минобороны - РИА Новости, 31.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:51 31.03.2023 (обновлено: 11:33 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/prizyvnik-1862049680.html
Ни одного призывника не направят в зону СВО, заявило Минобороны
Ни одного призывника не направят в зону СВО, заявило Минобороны - РИА Новости, 31.03.2023
Ни одного призывника не направят в зону СВО, заявило Минобороны
Ни один призывник весеннего призыва не будет направлен служить в зону спецоперации, сообщил в пятницу начальник управления главного... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:51
2023-03-31T11:33
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Ни один призывник весеннего призыва не будет направлен служить в зону спецоперации, сообщил в пятницу начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции. На сегодня численность военнослужащих по контракту и мобилизованных военнослужащих вполне достаточна для того, чтобы решать поставленные перед нами задачи", - сказал Цимлянский в эфире телеканала "Россия-24".
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безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Ни одного призывника не направят в зону СВО, заявило Минобороны

Начальник управления Генштаба Цимлянский сообщил, что призывников не отправят в зону СВО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники
Призывники - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Призывники. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Ни один призывник весеннего призыва не будет направлен служить в зону спецоперации, сообщил в пятницу начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции. На сегодня численность военнослужащих по контракту и мобилизованных военнослужащих вполне достаточна для того, чтобы решать поставленные перед нами задачи", - сказал Цимлянский в эфире телеканала "Россия-24".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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