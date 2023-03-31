https://ria.ru/20230331/prigovor-1862292143.html

В США вынесли первый приговор по делу об убийстве на съемках фильма

В США вынесли первый приговор по делу об убийстве на съемках фильма - РИА Новости, 31.03.2023

В США вынесли первый приговор по делу об убийстве на съемках фильма

Помощник режиссера Дэвид Холлс стал первым осужденным по делу о неумышленном убийстве оператора во время съемок вестерна "Раст" в штате Нью-Мексико, он... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T23:31

2023-03-31T23:31

2023-03-31T23:31

культура

нью-мексико

санта-фе (сша)

украина

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

новости культуры

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Помощник режиссера Дэвид Холлс стал первым осужденным по делу о неумышленном убийстве оператора во время съемок вестерна "Раст" в штате Нью-Мексико, он приговорен к шести месяцам условного заключения, сообщает издание Variety. Холлс, который был координатором по безопасности на съемках фильма, в пятницу удаленно участвовал в заседании суда в Санта-Фе и полностью признал свою вину. Именно 63-летний Холлс передал актеру Алеку Болдуину пистолет, назвав его "холодным" (не заряженным боевыми патронами на жаргоне кинематографистов). Как выяснилось, в пистолете, который заряжала оружейник фильма Ханна Гутьерес-Рид, все же оставался один настоящий патрон. Болдуин и Гутьерес-Рид обвиняются в неумышленном убийстве. Слушания по их делу начнутся в мае. В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемках вестерна "Раст" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.

https://ria.ru/20230224/bolduin-1854065571.html

https://ria.ru/20230210/bolduin-1850996630.html

нью-мексико

санта-фе (сша)

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нью-мексико, санта-фе (сша), украина, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), новости культуры