В США вынесли первый приговор по делу об убийстве на съемках фильма
Помощник режиссера стал первым осужденным по делу об убийстве на съемках фильма в США
© AP Photo / Andres LeightonСотрудники охраны у входа на ранчо Bonanza Creek, где проходили съемки фильма "Ржавчина"
© AP Photo / Andres Leighton
Сотрудники охраны у входа на ранчо Bonanza Creek, где проходили съемки фильма "Ржавчина". Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Помощник режиссера Дэвид Холлс стал первым осужденным по делу о неумышленном убийстве оператора во время съемок вестерна "Раст" в штате Нью-Мексико, он приговорен к шести месяцам условного заключения, сообщает издание Variety.
Холлс, который был координатором по безопасности на съемках фильма, в пятницу удаленно участвовал в заседании суда в Санта-Фе и полностью признал свою вину.
Именно 63-летний Холлс передал актеру Алеку Болдуину пистолет, назвав его "холодным" (не заряженным боевыми патронами на жаргоне кинематографистов). Как выяснилось, в пистолете, который заряжала оружейник фильма Ханна Гутьерес-Рид, все же оставался один настоящий патрон.
Болдуин и Гутьерес-Рид обвиняются в неумышленном убийстве. Слушания по их делу начнутся в мае.
В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемках вестерна "Раст" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.