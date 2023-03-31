https://ria.ru/20230331/prigovor-1862129429.html

Жителю Твери вынесли приговор за намерение вступить в украинскую армию

Жителю Твери вынесли приговор за намерение вступить в украинскую армию - РИА Новости, 31.03.2023

Жителю Твери вынесли приговор за намерение вступить в украинскую армию

Суд приговорил жителя Твери, который намеревался уехать на Украину воевать против России, к 6 годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:14

2023-03-31T13:14

2023-03-31T13:14

тверь

украина

россия

тверской областной суд

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РЯЗАНЬ, 31 мар – РИА Новости. Суд приговорил жителя Твери, который намеревался уехать на Украину воевать против России, к 6 годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону. В январе ведомство информировало о задержании и аресте жителя Твери 1982 года рождения, а также возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника). По данным УФСБ, мужчина хотел вступить в одно из подразделений украинской армии, с представителем которой поддерживал связь через интернет, по его рекомендации "изучил маршрут выезда на территорию Украины, приобрел элементы военной экипировки, обмундирования и медицинские средства". Его задержали на железнодорожной станции "Тверь". "Приговором Тверского областного суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230303/vsu-1855635791.html

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тверь, украина, россия, тверской областной суд