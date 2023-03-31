https://ria.ru/20230331/premery-1862081548.html
Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Киев
Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Киев - РИА Новости, 31.03.2023
Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Киев
Премьеры Словакии Эдуард Хегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Киев, пишет украинское издание "Вести.ua". РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:48
2023-03-31T11:48
2023-03-31T11:48
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Премьеры Словакии Эдуард Хегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Киев, пишет украинское издание "Вести.ua". Ранее в пятницу премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что он и глава министерства обороны страны Ярослав Надь прибыли для переговоров на Украину. "Сегодня в Киев... прибыли премьеры Словакии, Словении и Хорватии", - пишет "Страна". Украинские СМИ сообщали, что в центральной части Киева перекрыто движение. По информации издания, перекрытие движения в центральной части Киева может быть связано с этим визитом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, киев, словакия, словения, хорватия
В мире, Киев, Словакия, Словения, Хорватия
Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Киев
"Вести.ua": премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Киев на поезде
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Премьеры Словакии Эдуард Хегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Киев, пишет украинское издание "Вести.ua
".
Ранее в пятницу премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что он и глава министерства обороны страны Ярослав Надь прибыли для переговоров на Украину.
"Сегодня в Киев... прибыли премьеры Словакии, Словении и Хорватии", - пишет "Страна".
Украинские СМИ сообщали, что в центральной части Киева перекрыто движение.
По информации издания, перекрытие движения в центральной части Киева может быть связано с этим визитом.
Министр обороны Украины подтвердил подготовку к контрнаступлению