https://ria.ru/20230331/premery-1862081548.html

Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Киев

Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Киев - РИА Новости, 31.03.2023

Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Киев

Премьеры Словакии Эдуард Хегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Киев, пишет украинское издание "Вести.ua". РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:48

2023-03-31T11:48

2023-03-31T11:48

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Премьеры Словакии Эдуард Хегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Киев, пишет украинское издание "Вести.ua". Ранее в пятницу премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что он и глава министерства обороны страны Ярослав Надь прибыли для переговоров на Украину. "Сегодня в Киев... прибыли премьеры Словакии, Словении и Хорватии", - пишет "Страна". Украинские СМИ сообщали, что в центральной части Киева перекрыто движение. По информации издания, перекрытие движения в центральной части Киева может быть связано с этим визитом.

https://ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-1862043160.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, словакия, словения, хорватия