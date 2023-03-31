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Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Киев - РИА Новости, 31.03.2023
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11:48 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/premery-1862081548.html
Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Киев
Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Киев - РИА Новости, 31.03.2023
Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Киев
Премьеры Словакии Эдуард Хегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Киев, пишет украинское издание "Вести.ua". РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:48
2023-03-31T11:48
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Премьеры Словакии Эдуард Хегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Киев, пишет украинское издание "Вести.ua". Ранее в пятницу премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что он и глава министерства обороны страны Ярослав Надь прибыли для переговоров на Украину. "Сегодня в Киев... прибыли премьеры Словакии, Словении и Хорватии", - пишет "Страна". Украинские СМИ сообщали, что в центральной части Киева перекрыто движение. По информации издания, перекрытие движения в центральной части Киева может быть связано с этим визитом.
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в мире, киев, словакия, словения, хорватия
В мире, Киев, Словакия, Словения, Хорватия
Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Киев

"Вести.ua": премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Киев на поезде

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Премьеры Словакии Эдуард Хегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Киев, пишет украинское издание "Вести.ua".
Ранее в пятницу премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что он и глава министерства обороны страны Ярослав Надь прибыли для переговоров на Украину.
"Сегодня в Киев... прибыли премьеры Словакии, Словении и Хорватии", - пишет "Страна".
Украинские СМИ сообщали, что в центральной части Киева перекрыто движение.
По информации издания, перекрытие движения в центральной части Киева может быть связано с этим визитом.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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Вчера, 10:29
 
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