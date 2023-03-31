Светская премьера: кто пришел посмотреть на "Актрис" Бондарчука

Режиссер проекта — Федор Бондарчук. Сериал он снимал по сценарию своей супруги — Паулины Андреевой.
Режиссер проекта — Федор Бондарчук. Сериал он снимал по сценарию своей супруги — Паулины Андреевой.
Светлана Ходченкова сыграла актрису Полину, чья карьера не заладилась, и девушка ушла в церковный хор, рассказывают в пресс-службе. Впрочем, на ее долю еще выпадет испытание славой.
Светлана Ходченкова сыграла актрису Полину, чья карьера не заладилась, и девушка ушла в церковный хор, рассказывают в пресс-службе. Впрочем, на ее долю еще выпадет испытание славой.
"Мы встречаем мою героиню вдохновленной профессией, желающей реализовать амбиции. А потом ей приходится сделать выбор в пользу семьи", — рассказывает о своем персонаже Полина Пушкарук.
"Мы встречаем мою героиню вдохновленной профессией, желающей реализовать амбиции. А потом ей приходится сделать выбор в пользу семьи", — рассказывает о своем персонаже Полина Пушкарук.
Сергей Гилев исполнил роль актера Степана. Известным персонаж стал еще в детстве. Проблемы в профессии у него начались в 40 лет. И к такому повороту событий Степан не готов.
"Это история человека, который растерялся", — поясняет Гилев.
Сергей Гилев исполнил роль актера Степана. Известным персонаж стал еще в детстве. Проблемы в профессии у него начались в 40 лет. И к такому повороту событий Степан не готов.
"Это история человека, который растерялся", — поясняет Гилев.
"Она пробивная, я не иду по головам. Она же прямо прет, карабкаясь на пьедестал", — делится подробностями актриса Елена Николаева.
"Она пробивная, я не иду по головам. Она же прямо прет, карабкаясь на пьедестал", — делится подробностями актриса Елена Николаева.
Посмотреть сериал про страхи и цели актрис пришла Екатерина Варнава.
Посмотреть сериал про страхи и цели актрис пришла Екатерина Варнава.
Кристина Асмус тоже не смогла пропустить премьеру.
Кристина Асмус тоже не смогла пропустить премьеру.
Оценить "Актрис" решил и Егор Дружинин. Хореограф и сам снимался в кино. Например, сыграл антагониста во втором сезоне "Вампиров средней полосы".
Оценить "Актрис" решил и Егор Дружинин. Хореограф и сам снимался в кино. Например, сыграл антагониста во втором сезоне "Вампиров средней полосы".
Еще один звездный гость — Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоza).
Еще один звездный гость — Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоza).
Премьеру также посетили Александр Петров и режиссер фильма "Вызов" Клим Шипенко.
Премьеру также посетили Александр Петров и режиссер фильма "Вызов" Клим Шипенко.