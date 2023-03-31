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Светская премьера: кто пришел посмотреть на "Актрис" Бондарчука - РИА Новости, 31.03.2023
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Культура
 
17:57 31.03.2023 (обновлено: 18:35 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/premera-1862152994.html
Светская премьера: кто пришел посмотреть на "Актрис" Бондарчука
Светская премьера: кто пришел посмотреть на "Актрис" Бондарчука - РИА Новости, 31.03.2023
Светская премьера: кто пришел посмотреть на "Актрис" Бондарчука
В московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" прошла звездная премьера сериала "Актрисы". Проект о сложностях профессии артиста в числе первых увидели российские... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:57
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" прошла звездная премьера сериала "Актрисы". Проект о сложностях профессии артиста в числе первых увидели российские селебрити. Егор Дружинин, Глюкоза и Екатерина Варнава позировали на ковровой дорожке. Кто пришел на светский вечер — в материале РИА Новости.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , федор бондарчук, паулина андреева, фото, фото, егор дружинин, екатерина варнава, кристина асмус, глюкоза (наталья ионова), александр петров (актер), клим шипенко
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Фото, Егор Дружинин, Екатерина Варнава, Кристина Асмус, Глюкоза (Наталья Ионова), Александр Петров (актер), Клим Шипенко

Светская премьера: кто пришел посмотреть на "Актрис" Бондарчука

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" прошла звездная премьера сериала "Актрисы". Проект о сложностях профессии артиста в числе первых увидели российские селебрити. Егор Дружинин, Глюкоза и Екатерина Варнава позировали на ковровой дорожке. Кто пришел на светский вечер — в материале РИА Новости.
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Режиссер проекта — Федор Бондарчук. Сериал он снимал по сценарию своей супруги — Паулины Андреевой.

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на премьере сериала Актрисы режиссера Федора Бондарчука в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Режиссер проекта — Федор Бондарчук. Сериал он снимал по сценарию своей супруги — Паулины Андреевой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Светлана Ходченкова сыграла актрису Полину, чья карьера не заладилась, и девушка ушла в церковный хор, рассказывают в пресс-службе. Впрочем, на ее долю еще выпадет испытание славой.

Актриса Светлана Ходченкова на премьере сериала Актрисы режиссера Федора Бондарчука в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Светлана Ходченкова сыграла актрису Полину, чья карьера не заладилась, и девушка ушла в церковный хор, рассказывают в пресс-службе. Впрочем, на ее долю еще выпадет испытание славой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 10
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"Мы встречаем мою героиню вдохновленной профессией, желающей реализовать амбиции. А потом ей приходится сделать выбор в пользу семьи", — рассказывает о своем персонаже Полина Пушкарук.

Актриса Полина Пушкарук на премьере сериала Актрисы режиссера Федора Бондарчука в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

"Мы встречаем мою героиню вдохновленной профессией, желающей реализовать амбиции. А потом ей приходится сделать выбор в пользу семьи", — рассказывает о своем персонаже Полина Пушкарук.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 10
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Сергей Гилев исполнил роль актера Степана. Известным персонаж стал еще в детстве. Проблемы в профессии у него начались в 40 лет. И к такому повороту событий Степан не готов.

"Это история человека, который растерялся", — поясняет Гилев.

Актер Сергей Гилев на премьере сериала Актрисы режиссера Федора Бондарчука в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Сергей Гилев исполнил роль актера Степана. Известным персонаж стал еще в детстве. Проблемы в профессии у него начались в 40 лет. И к такому повороту событий Степан не готов.

"Это история человека, который растерялся", — поясняет Гилев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Она пробивная, я не иду по головам. Она же прямо прет, карабкаясь на пьедестал", — делится подробностями актриса Елена Николаева.

Актриса Елена Николаева на премьере сериала Актрисы режиссера Федора Бондарчука в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

"Она пробивная, я не иду по головам. Она же прямо прет, карабкаясь на пьедестал", — делится подробностями актриса Елена Николаева.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Посмотреть сериал про страхи и цели актрис пришла Екатерина Варнава.

Актриса Екатерина Варнава на премьере сериала Актрисы режиссера Федора Бондарчука в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Посмотреть сериал про страхи и цели актрис пришла Екатерина Варнава.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Кристина Асмус тоже не смогла пропустить премьеру.

Актриса Кристина Асмус на премьере сериала Актрисы режиссера Федора Бондарчука в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Кристина Асмус тоже не смогла пропустить премьеру.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Оценить "Актрис" решил и Егор Дружинин. Хореограф и сам снимался в кино. Например, сыграл антагониста во втором сезоне "Вампиров средней полосы".

Хореограф, актер Егор Дружинин с супругой на премьере сериала Актрисы режиссера Федора Бондарчука в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Оценить "Актрис" решил и Егор Дружинин. Хореограф и сам снимался в кино. Например, сыграл антагониста во втором сезоне "Вампиров средней полосы".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Еще один звездный гость — Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоza).

Певица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоza) на премьере сериала Актрисы режиссера Федора Бондарчука в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Еще один звездный гость — Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоza).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Премьеру также посетили Александр Петров и режиссер фильма "Вызов" Клим Шипенко.

Актер Александр Петров и кинорежиссер Клим Шипенко на премьере сериала Актрисы режиссера Федора Бондарчука в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Премьеру также посетили Александр Петров и режиссер фильма "Вызов" Клим Шипенко.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьФедор БондарчукПаулина АндрееваФотоЕгор ДружининЕкатерина ВарнаваКристина АсмусГлюкоза (Наталья Ионова)Александр Петров (актер)Клим Шипенко
 
 
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