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Светская премьера: кто пришел посмотреть на "Актрис" Бондарчука

Светская премьера: кто пришел посмотреть на "Актрис" Бондарчука - РИА Новости, 31.03.2023

Светская премьера: кто пришел посмотреть на "Актрис" Бондарчука

В московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" прошла звездная премьера сериала "Актрисы". Проект о сложностях профессии артиста в числе первых увидели российские... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T17:57

2023-03-31T17:57

2023-03-31T18:35

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" прошла звездная премьера сериала "Актрисы". Проект о сложностях профессии артиста в числе первых увидели российские селебрити. Егор Дружинин, Глюкоза и Екатерина Варнава позировали на ковровой дорожке. Кто пришел на светский вечер — в материале РИА Новости.

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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