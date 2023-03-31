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В России призвали установить новый государственный праздник - РИА Новости, 31.03.2023
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17:39 31.03.2023 (обновлено: 17:41 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/prazdnik-1862241446.html
В России призвали установить новый государственный праздник
В России призвали установить новый государственный праздник - РИА Новости, 31.03.2023
В России призвали установить новый государственный праздник
В России надо зафиксировать как государственный праздник День Победы в войне 1812 года, который в течение 100 лет с 1814 года отмечался в Российском империи, но РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:39
2023-03-31T17:41
россия
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В России надо зафиксировать как государственный праздник День Победы в войне 1812 года, который в течение 100 лет с 1814 года отмечался в Российском империи, но был забыт, заявил РИА Новости директор музея "Бородинская панорама" Владимир Преснов. Накануне в Госдуме предложили установить 31 марта новый день воинской славы России – День взятия Парижа, окончивший эпоху Наполеоновских войн, законопроект об этом доступен в думской базе данных. Взятие Парижа союзными войсками стало завершающим сражением Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии1813-1814 годов. "В современной России забыли великий праздник – День победы в войне 1812 года, который отмечался с 1814 года в Российской империи в честь взятия российскими войсками Парижа. Эту несправедливость надо исправить и сделать эту дату государственным праздником страны", - сказал Преснов. При этом он подчеркнул, что важно не просто возродить праздник, но сделать так, чтобы он "прижился" в стране, в народе. "Здесь важно не просто назначить дату, не просто объявить, но чтобы этот праздник был принят в народе, и этому должны содействовать литература и искусство. Он должен не просто прижиться, но и расцвести", - сказал Преснов. Он напомнил, что за последние 200 лет Россия участвовали в 50 различных вооруженных конфликтах и войнах, в том числе двух Отечественных: 1812 года и 1941-1945 годов. День победы в войне 1812 года в течение 100 лет праздновался в Российской империи в Рождество. В своем указе Синоду Александр I постановил празднование в день Рождества и наименовать его "Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа и воспоминание избавления Церкви и Державы Российской от нашествия Галлов и с ними двадесяти язык". "Сейчас ведется дискуссия, когда установить праздник: в день Рождества или 31 марта. Музей традиционно отмечает окончание Отечественной войны 1812 года 7 января. В современной историографии окончательная победа над Наполеоном связана в первую очередь не с окончанием Отечественной войны в декабре 1812 года, а с завершением заграничных походов русской в Париже в 1814 году и подписанием Парижского мирного договора, поэтому мы считаем возможным установление праздника и 31 марта", - сказал Преснов.
https://ria.ru/20220816/istoriya-1809873685.html
https://ria.ru/20220914/borodino-1816644391.html
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россия, общество
Россия, Общество
В России призвали установить новый государственный праздник

В музее "Бородинская панорама" призвали ввести праздник в честь победы в войне 1812 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеконструкторы в исторических костюмах, представляющие французскую армию времен Отечественной войны 1812 года
Реконструкторы в исторических костюмах, представляющие французскую армию времен Отечественной войны 1812 года - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реконструкторы в исторических костюмах, представляющие французскую армию времен Отечественной войны 1812 года. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В России надо зафиксировать как государственный праздник День Победы в войне 1812 года, который в течение 100 лет с 1814 года отмечался в Российском империи, но был забыт, заявил РИА Новости директор музея "Бородинская панорама" Владимир Преснов.
Накануне в Госдуме предложили установить 31 марта новый день воинской славы России – День взятия Парижа, окончивший эпоху Наполеоновских войн, законопроект об этом доступен в думской базе данных. Взятие Парижа союзными войсками стало завершающим сражением Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии1813-1814 годов.
"В современной России забыли великий праздник – День победы в войне 1812 года, который отмечался с 1814 года в Российской империи в честь взятия российскими войсками Парижа. Эту несправедливость надо исправить и сделать эту дату государственным праздником страны", - сказал Преснов.
При этом он подчеркнул, что важно не просто возродить праздник, но сделать так, чтобы он "прижился" в стране, в народе. "Здесь важно не просто назначить дату, не просто объявить, но чтобы этот праздник был принят в народе, и этому должны содействовать литература и искусство. Он должен не просто прижиться, но и расцвести", - сказал Преснов.
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Он напомнил, что за последние 200 лет Россия участвовали в 50 различных вооруженных конфликтах и войнах, в том числе двух Отечественных: 1812 года и 1941-1945 годов.
День победы в войне 1812 года в течение 100 лет праздновался в Российской империи в Рождество. В своем указе Синоду Александр I постановил празднование в день Рождества и наименовать его "Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа и воспоминание избавления Церкви и Державы Российской от нашествия Галлов и с ними двадесяти язык".
"Сейчас ведется дискуссия, когда установить праздник: в день Рождества или 31 марта. Музей традиционно отмечает окончание Отечественной войны 1812 года 7 января. В современной историографии окончательная победа над Наполеоном связана в первую очередь не с окончанием Отечественной войны в декабре 1812 года, а с завершением заграничных походов русской в Париже в 1814 году и подписанием Парижского мирного договора, поэтому мы считаем возможным установление праздника и 31 марта", - сказал Преснов.
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