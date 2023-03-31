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В Санкт-Петербурге загорелась вентиляционная шахта ресторана - РИА Новости, 31.03.2023
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12:29 31.03.2023
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В Санкт-Петербурге загорелась вентиляционная шахта ресторана
В Санкт-Петербурге загорелась вентиляционная шахта ресторана - РИА Новости, 31.03.2023
В Санкт-Петербурге загорелась вентиляционная шахта ресторана
Возгорание в вентиляционной шахте на площади 2 квадратных метра произошло в ресторане в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:29
2023-03-31T12:29
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Возгорание в вентиляционной шахте на площади 2 квадратных метра произошло в ресторане в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре на Полюстровском проспекте, дом 84, где находится ТЦ "Европолис", поступило в 10.54. Отмечается, что эвакуация не проводилась. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 3 единицы техники и 15 человек.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коммерческая недвижимость, Россия
В Санкт-Петербурге загорелась вентиляционная шахта ресторана

В Санкт-Петербурге в ТЦ "Европолис" загорелась вентиляционная шахта ресторана

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Техника МЧС РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Возгорание в вентиляционной шахте на площади 2 квадратных метра произошло в ресторане в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
Сообщение о пожаре на Полюстровском проспекте, дом 84, где находится ТЦ "Европолис", поступило в 10.54.
«
"В ресторане на кухне происходило горение в вентиляционной шахте на площади 2 квадратных метра. В 11.32 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуация не проводилась.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 3 единицы техники и 15 человек.
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