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В Санкт-Петербурге загорелась вентиляционная шахта ресторана
В Санкт-Петербурге загорелась вентиляционная шахта ресторана - РИА Новости, 31.03.2023
В Санкт-Петербурге загорелась вентиляционная шахта ресторана
Возгорание в вентиляционной шахте на площади 2 квадратных метра произошло в ресторане в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:29
2023-03-31T12:29
2023-03-31T12:29
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Возгорание в вентиляционной шахте на площади 2 квадратных метра произошло в ресторане в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре на Полюстровском проспекте, дом 84, где находится ТЦ "Европолис", поступило в 10.54. Отмечается, что эвакуация не проводилась. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 3 единицы техники и 15 человек.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коммерческая недвижимость, Россия
В Санкт-Петербурге загорелась вентиляционная шахта ресторана
В Санкт-Петербурге в ТЦ "Европолис" загорелась вентиляционная шахта ресторана