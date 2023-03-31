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В Санкт-Петербурге загорелась вентиляционная шахта ресторана

В Санкт-Петербурге загорелась вентиляционная шахта ресторана - РИА Новости, 31.03.2023

В Санкт-Петербурге загорелась вентиляционная шахта ресторана

Возгорание в вентиляционной шахте на площади 2 квадратных метра произошло в ресторане в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:29

2023-03-31T12:29

2023-03-31T12:29

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коммерческая недвижимость

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Возгорание в вентиляционной шахте на площади 2 квадратных метра произошло в ресторане в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре на Полюстровском проспекте, дом 84, где находится ТЦ "Европолис", поступило в 10.54. Отмечается, что эвакуация не проводилась. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 3 единицы техники и 15 человек.

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость, россия