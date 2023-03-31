https://ria.ru/20230331/potoki-1862184864.html

СМИ: в Германии знали о якобы причастной к ЧП на "Северных потоках" яхте

СМИ: в Германии знали о якобы причастной к ЧП на "Северных потоках" яхте - РИА Новости, 31.03.2023

СМИ: в Германии знали о якобы причастной к ЧП на "Северных потоках" яхте

Немецкие спецслужбы уже вскоре после атак на "Северные потоки" осенью прошлого года получили информацию о яхте, которая только в январе стала фигурировать в... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:06

2023-03-31T15:06

2023-03-31T15:07

в мире

германия

северный поток

россия

природный газ

авария на "северных потоках"

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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Немецкие спецслужбы уже вскоре после атак на "Северные потоки" осенью прошлого года получили информацию о яхте, которая только в январе стала фигурировать в одной из версий осуществления теракта на газопроводах, сообщает в пятницу телеканал ARD. Версия о том, что ко взрывам на "Северных потоках" имеет отношение некая яхта, на которой якобы передвигались причастные к терактам неизвестные, появилась после публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша, указавшего на причастность к произошедшему властей США. "Судя по всему, органы безопасности Германии получили информацию о парусной яхте Andromeda уже вскоре после атаки на газопроводы "Северные потоки" – то есть значительно раньше, чем об этом (такой версии осуществления теракта – ред.) стало известно", - передает телеканал со ссылкой на совместное расследование дочерних телерадиопрограмм NDR и WDR. Ранее генпрокуратура Германии сообщала РИА Новости, что обыски на данном судне проходили в середине января текущего года. По информации же NDR и WDR, о яхте стало известно гораздо раньше. Сообщается, что обе разведывательные службы позже передали свои выводы федеральной прокуратуре, которая ведет расследование. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Затем 7 марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений. Позднее Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с американским президентом Джо Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить альтернативную историю о взрывах на газопроводах "Северный поток" для СМИ. Президент России Владимир Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на " Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.

https://ria.ru/20230329/usa-1861714494.html

https://ria.ru/20230329/sevpotok-1861631792.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, германия, северный поток, россия, природный газ, авария на "северных потоках"