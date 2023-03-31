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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 31.03.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки до 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:48
2023-03-31T15:48
2023-03-31T15:48
специальная военная операция на украине
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харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки до 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20", - сказали в ведомстве. На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. "За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в министерстве.
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в мире, киев, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли до 115 солдат на Купянском и Краснолиманском направлениях