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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 31.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/poteri-1862203576.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 31.03.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки до 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:48
2023-03-31T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки до 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20", - сказали в ведомстве. На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. "За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в министерстве.
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в мире, киев, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 115 солдат на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки до 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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