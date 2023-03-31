https://ria.ru/20230331/poteri-1862202437.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 31.03.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 35 украинских военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:45
2023-03-31T15:45
2023-03-31T16:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 35 украинских военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили до 35-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-30 и Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, угледар, донецкая народная республика
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Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны: на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ за сутки потеряли до 35 военных