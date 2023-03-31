https://ria.ru/20230331/poteri-1862202437.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 31.03.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 35 украинских военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:45

2023-03-31T15:45

2023-03-31T16:03

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

угледар

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 35 украинских военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили до 35-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-30 и Д-20", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

угледар

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, угледар, донецкая народная республика