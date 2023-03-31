https://ria.ru/20230331/poteri-1862200438.html

ВСУ потеряли до 260 солдат и наемников на Донецком направлении

ВСУ потеряли до 260 солдат и наемников на Донецком направлении - РИА Новости, 31.03.2023

ВСУ потеряли до 260 солдат и наемников на Донецком направлении

Российские подразделения за сутки ликвидировали до 260 украинских солдат и наемников на Донецком направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:42

2023-03-31T15:42

2023-03-31T16:40

специальная военная операция на украине

россия

в мире

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские подразделения за сутки ликвидировали до 260 украинских солдат и наемников на Донецком направлении, сообщило Минобороны."На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск общие потери противника за сутки составили: до 260 украинских военнослужащих и наемников, четыре боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одна гаубица Д-30", — говорится в сводке.Купянское направлениеАртиллеристы группировки войск "Запад" при поддержке авиации нанесли удары по подразделениям ВСУ возле Синьковки и Берестового в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеБойцы группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" силами артиллерии и авиации ударила по украинским подразделениям возле Новомихайловки и Угледара в ДНР.Потери противника составили: Херсонское направлениеРоссийские Вооруженные силы продолжили наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 76 районах.

https://ria.ru/20230330/kharkov-1861747839.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

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