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ВСУ потеряли до 260 солдат и наемников на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 260 солдат и наемников на Донецком направлении - РИА Новости, 31.03.2023
ВСУ потеряли до 260 солдат и наемников на Донецком направлении
Российские подразделения за сутки ликвидировали до 260 украинских солдат и наемников на Донецком направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:42
2023-03-31T15:42
2023-03-31T16:40
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские подразделения за сутки ликвидировали до 260 украинских солдат и наемников на Донецком направлении, сообщило Минобороны."На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск общие потери противника за сутки составили: до 260 украинских военнослужащих и наемников, четыре боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одна гаубица Д-30", — говорится в сводке.Купянское направлениеАртиллеристы группировки войск "Запад" при поддержке авиации нанесли удары по подразделениям ВСУ возле Синьковки и Берестового в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеБойцы группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" силами артиллерии и авиации ударила по украинским подразделениям возле Новомихайловки и Угледара в ДНР.Потери противника составили: Херсонское направлениеРоссийские Вооруженные силы продолжили наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 76 районах.
https://ria.ru/20230330/kharkov-1861747839.html
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
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россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
ВСУ потеряли до 260 солдат и наемников на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 260 солдат и наемников ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Российские подразделения за сутки ликвидировали до 260 украинских солдат и наемников на Донецком направлении, сообщило
Минобороны.
"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск общие потери противника за сутки составили: до 260 украинских военнослужащих и наемников, четыре боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одна гаубица Д-30", — говорится в сводке.
Артиллеристы группировки войск "Запад" при поддержке авиации нанесли удары по подразделениям ВСУ возле Синьковки и Берестового в Харьковской области.
Потери противника составили:
- до 30 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- один автомобиль;
- гаубица Д-20.
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Краснолиманское направление
Бойцы группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР.
Потери противника составили:
- до 85 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- три пикапа;
- гаубица Д-20;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Южнодонецкое и Запорожское направления
Группировка войск "Восток" силами артиллерии и авиации ударила по украинским подразделениям возле Новомихайловки и Угледара в ДНР.
Потери противника составили:
- до 35 военнослужащих;
- два пикапа;
- гаубица Д-20;
- гаубица Д-30.
Российские Вооруженные силы продолжили наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 30 военнослужащих;
- 16 автомобилей;
- самоходная гаубица "Акация".
Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 76 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине