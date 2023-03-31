https://ria.ru/20230331/postradavshiy-1862098701.html

В Туве рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего от насилия

В Туве рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего от насилия - РИА Новости, 31.03.2023

В Туве рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего от насилия

Десятилетний ребенок, который подвергся сексуальному насилию в Туве, перед отправкой на лечение в Москву госпитализирован в детскую больницу в Кызыле, сообщила... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:12

2023-03-31T12:12

2023-03-31T12:12

происшествия

кызыл

республика тыва

тес-хемский район

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КРАСНОЯРСК, 31 мар – РИА Новости. Десятилетний ребенок, который подвергся сексуальному насилию в Туве, перед отправкой на лечение в Москву госпитализирован в детскую больницу в Кызыле, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в республике Сайзана Товуу. По версии следствия, в январе 2023 года трое несовершеннолетних жителей села О-Шынаа Тес-Хемского района, действуя группой лиц по предварительном сговору, совершили иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетнего потерпевшего. В конце января СК возбудил уголовное дело. Обвиняемые находятся под домашним арестом. Министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай отмечал, что состояние ребенка удовлетворительное. По данным властей, ребенок будет направлен в Москву на лечение в научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой. По словам омбудсмена, ребенок с момента произошедшего находится на дистанционном обучении. Она отметила, что все это время ситуацией с мальчиком занимались в центральном аппарате уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, и уже на 3 апреля готовится вылет мальчика в Москву на лечение. "На данный момент ребенок находится на лечении в детской больнице в хирургическом отделении (Республиканской больницы)", - сказала Товуу. По ее словам, сейчас готовятся все необходимые документы перед отправкой мальчика. Также детский омбудсмен рассказала, что ребенок воспитывается в полной семье, где помимо него есть еще двое младших детей.

https://ria.ru/20230330/iznasilovanie-1861836058.html

кызыл

республика тыва

тес-хемский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кызыл, республика тыва, тес-хемский район