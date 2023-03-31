https://ria.ru/20230331/postavki-1862060028.html

Поставки оружия ВСУ сводят на нет перспективы переговоров, заявили в ОДКБ

Поставки оружия ВСУ сводят на нет перспективы переговоров, заявили в ОДКБ - РИА Новости, 31.03.2023

Поставки оружия ВСУ сводят на нет перспективы переговоров, заявили в ОДКБ

Поставки странами Запада вооружений на Украину практически сводят на нет перспективы завершения конфликта переговорным путем, заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:11

2023-03-31T11:11

2023-03-31T11:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

одкб

украина

имангали тасмагамбетов

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Поставки странами Запада вооружений на Украину практически сводят на нет перспективы завершения конфликта переговорным путем, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов."Продолжается линия на дальнейшую эскалацию ситуации на Украине. Массированные поставки в зону боевых действий все более смертоносных видов вооружений практически сводят на нет перспективы завершения противостояния переговорным путем", - сказал Тасмагамбетов во время открытой части расширенного совещания руководящего состава секретариата и объединенного штаба ОДКБ.Он отметил, что разжигание конфликтов может нанести ущерб всей системе европейской и глобальной безопасности. В своем выступлении он также отметил угрозы, возникающие в Центрально-Азиатском регионе, среди них экстремизм и терроризм."Неспокойно в Центрально-Азиатском регионе, возрастает опасность проникновения на территорию союзников ОДКБ экстремистской идеологии и террористических группировок, особую озабоченность вызывают комплексные угрозы, исходящие с территории Афганистана", - добавил генсек ОДКБ.Он также отметил, что ситуация в мире сегодня переживает глубокую трансформацию, ушли в прошлое планы формирования общего пространства мира, стабильности и процветания – от Лиссабона до Ванкувера, а также подчеркнул, что в сферах мировой политики утверждаются правовой нигилизм и стремление обеспечить свои интересы в ущерб императивам всеобщей и региональной безопасности.Как также сообщили в секретариате ОДКБ, на закрытой части совещания Тасмагамбетов отметил "беспрецедентное наращивание" военного потенциала НАТО в странах Балтии, Польше и Черноморском регионе.

https://ria.ru/20230331/adaptatsiya-1862036650.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, одкб, украина, имангали тасмагамбетов