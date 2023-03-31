Рейтинг@Mail.ru
Поставки оружия ВСУ сводят на нет перспективы переговоров, заявили в ОДКБ - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 31.03.2023 (обновлено: 11:21 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/postavki-1862060028.html
Поставки оружия ВСУ сводят на нет перспективы переговоров, заявили в ОДКБ
Поставки оружия ВСУ сводят на нет перспективы переговоров, заявили в ОДКБ - РИА Новости, 31.03.2023
Поставки оружия ВСУ сводят на нет перспективы переговоров, заявили в ОДКБ
Поставки странами Запада вооружений на Украину практически сводят на нет перспективы завершения конфликта переговорным путем, заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:11
2023-03-31T11:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
одкб
украина
имангали тасмагамбетов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Поставки странами Запада вооружений на Украину практически сводят на нет перспективы завершения конфликта переговорным путем, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов."Продолжается линия на дальнейшую эскалацию ситуации на Украине. Массированные поставки в зону боевых действий все более смертоносных видов вооружений практически сводят на нет перспективы завершения противостояния переговорным путем", - сказал Тасмагамбетов во время открытой части расширенного совещания руководящего состава секретариата и объединенного штаба ОДКБ.Он отметил, что разжигание конфликтов может нанести ущерб всей системе европейской и глобальной безопасности. В своем выступлении он также отметил угрозы, возникающие в Центрально-Азиатском регионе, среди них экстремизм и терроризм."Неспокойно в Центрально-Азиатском регионе, возрастает опасность проникновения на территорию союзников ОДКБ экстремистской идеологии и террористических группировок, особую озабоченность вызывают комплексные угрозы, исходящие с территории Афганистана", - добавил генсек ОДКБ.Он также отметил, что ситуация в мире сегодня переживает глубокую трансформацию, ушли в прошлое планы формирования общего пространства мира, стабильности и процветания – от Лиссабона до Ванкувера, а также подчеркнул, что в сферах мировой политики утверждаются правовой нигилизм и стремление обеспечить свои интересы в ущерб императивам всеобщей и региональной безопасности.Как также сообщили в секретариате ОДКБ, на закрытой части совещания Тасмагамбетов отметил "беспрецедентное наращивание" военного потенциала НАТО в странах Балтии, Польше и Черноморском регионе.
https://ria.ru/20230331/adaptatsiya-1862036650.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, одкб, украина, имангали тасмагамбетов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, ОДКБ, Украина, Имангали Тасмагамбетов
Поставки оружия ВСУ сводят на нет перспективы переговоров, заявили в ОДКБ

Тасмагамбетов: поставки Западом оружия ВСУ сводят на нет перспективы переговоров

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Поставки странами Запада вооружений на Украину практически сводят на нет перспективы завершения конфликта переговорным путем, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.
"Продолжается линия на дальнейшую эскалацию ситуации на Украине. Массированные поставки в зону боевых действий все более смертоносных видов вооружений практически сводят на нет перспективы завершения противостояния переговорным путем", - сказал Тасмагамбетов во время открытой части расширенного совещания руководящего состава секретариата и объединенного штаба ОДКБ.
Он отметил, что разжигание конфликтов может нанести ущерб всей системе европейской и глобальной безопасности. В своем выступлении он также отметил угрозы, возникающие в Центрально-Азиатском регионе, среди них экстремизм и терроризм.
"Неспокойно в Центрально-Азиатском регионе, возрастает опасность проникновения на территорию союзников ОДКБ экстремистской идеологии и террористических группировок, особую озабоченность вызывают комплексные угрозы, исходящие с территории Афганистана", - добавил генсек ОДКБ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Запад недооценил Россию, заявил Орбан
10:10
Он также отметил, что ситуация в мире сегодня переживает глубокую трансформацию, ушли в прошлое планы формирования общего пространства мира, стабильности и процветания – от Лиссабона до Ванкувера, а также подчеркнул, что в сферах мировой политики утверждаются правовой нигилизм и стремление обеспечить свои интересы в ущерб императивам всеобщей и региональной безопасности.
Как также сообщили в секретариате ОДКБ, на закрытой части совещания Тасмагамбетов отметил "беспрецедентное наращивание" военного потенциала НАТО в странах Балтии, Польше и Черноморском регионе.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныОДКБУкраинаИмангали Тасмагамбетов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала