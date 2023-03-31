Послов России в Латвии и Эстонии освободили от обязанностей
Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей послов в Латвии и Эстонии
© Фото : Посольство России в Эстонии в FacebookЗдание посольства России в Эстонии
© Фото : Посольство России в Эстонии в Facebook
Здание посольства России в Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин освободил от обязанностей послов России в Латвии и Эстонии Михаила Ванина и Владимира Липаева, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Освободить Липаева Владимира Георгиевича от обязанностей Чрезвычайного и полномочного посла России в Эстонской Республике. <...> Освободить Ванина Михаила Валентиновича от обязанностей Чрезвычайного и полномочного посла России в Латвийской Республике", — говорится в документах.
Липаев покинул Таллин еще в начале февраля после того, как МИД России сообщил о понижении уровня дипломатического представителя в Эстонии до временного поверенного в делах.
Это было сделано в ответ на решение эстонских властей радикально сократить численность сотрудников российского посольства, что в Москве расценили как подтверждение линии на развал отношений между странами.
В свою очередь, Латвия понизила уровень дипломатических отношений с Россией "в знак солидарности" с Эстонией. Послу в Риге Ванину предписали покинуть страну до 24 февраля.