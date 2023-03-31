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Послов России в Латвии и Эстонии освободили от обязанностей - РИА Новости, 31.03.2023
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11:32 31.03.2023 (обновлено: 13:21 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/posly-1862069849.html
Послов России в Латвии и Эстонии освободили от обязанностей
Послов России в Латвии и Эстонии освободили от обязанностей - РИА Новости, 31.03.2023
Послов России в Латвии и Эстонии освободили от обязанностей
Владимир Путин освободил от обязанностей послов России в Латвии и Эстонии Михаила Ванина и Владимира Липаева, соответствующие указы опубликованы на официальном... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:32
2023-03-31T13:21
россия
латвия
эстония
политика
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин освободил от обязанностей послов России в Латвии и Эстонии Михаила Ванина и Владимира Липаева, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Липаев покинул Таллин еще в начале февраля после того, как МИД России сообщил о понижении уровня дипломатического представителя в Эстонии до временного поверенного в делах.Это было сделано в ответ на решение эстонских властей радикально сократить численность сотрудников российского посольства, что в Москве расценили как подтверждение линии на развал отношений между странами.В свою очередь, Латвия понизила уровень дипломатических отношений с Россией "в знак солидарности" с Эстонией. Послу в Риге Ванину предписали покинуть страну до 24 февраля.
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россия, латвия, эстония, политика
Россия, Латвия, Эстония, Политика
Послов России в Латвии и Эстонии освободили от обязанностей

Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей послов в Латвии и Эстонии

© Фото : Посольство России в Эстонии в FacebookЗдание посольства России в Эстонии
Здание посольства России в Эстонии - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Посольство России в Эстонии в Facebook
Здание посольства России в Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин освободил от обязанностей послов России в Латвии и Эстонии Михаила Ванина и Владимира Липаева, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
«

"Освободить Липаева Владимира Георгиевича от обязанностей Чрезвычайного и полномочного посла России в Эстонской Республике. <...> Освободить Ванина Михаила Валентиновича от обязанностей Чрезвычайного и полномочного посла России в Латвийской Республике", — говорится в документах.

Липаев покинул Таллин еще в начале февраля после того, как МИД России сообщил о понижении уровня дипломатического представителя в Эстонии до временного поверенного в делах.
Это было сделано в ответ на решение эстонских властей радикально сократить численность сотрудников российского посольства, что в Москве расценили как подтверждение линии на развал отношений между странами.
В свою очередь, Латвия понизила уровень дипломатических отношений с Россией "в знак солидарности" с Эстонией. Послу в Риге Ванину предписали покинуть страну до 24 февраля.
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