https://ria.ru/20230331/posly-1862069849.html

Послов России в Латвии и Эстонии освободили от обязанностей

Послов России в Латвии и Эстонии освободили от обязанностей - РИА Новости, 31.03.2023

Послов России в Латвии и Эстонии освободили от обязанностей

Владимир Путин освободил от обязанностей послов России в Латвии и Эстонии Михаила Ванина и Владимира Липаева, соответствующие указы опубликованы на официальном... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:32

2023-03-31T11:32

2023-03-31T13:21

россия

латвия

эстония

политика

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин освободил от обязанностей послов России в Латвии и Эстонии Михаила Ванина и Владимира Липаева, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Липаев покинул Таллин еще в начале февраля после того, как МИД России сообщил о понижении уровня дипломатического представителя в Эстонии до временного поверенного в делах.Это было сделано в ответ на решение эстонских властей радикально сократить численность сотрудников российского посольства, что в Москве расценили как подтверждение линии на развал отношений между странами.В свою очередь, Латвия понизила уровень дипломатических отношений с Россией "в знак солидарности" с Эстонией. Послу в Риге Ванину предписали покинуть страну до 24 февраля.

https://ria.ru/20230322/udobreniya-1859869733.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, латвия, эстония, политика