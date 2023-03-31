https://ria.ru/20230331/porty-1862276756.html

Мариуполь и Бердянск включили в Реестр морских портов России

Мариуполь и Бердянск включили в Реестр морских портов России - РИА Новости, 31.03.2023

Мариуполь и Бердянск включили в Реестр морских портов России

Порты Мариуполь и Бердянск включены в Реестр морских портов России, также участок водных путей Херсонской области будет включен в "Перечень внутренних водных... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T20:25

2023-03-31T20:25

2023-03-31T20:25

россия

мариуполь

бердянск

виталий савельев

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Порты Мариуполь и Бердянск включены в Реестр морских портов России, также участок водных путей Херсонской области будет включен в "Перечень внутренних водных путей РФ", сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев. "Порты Мариуполь и Бердянск включены в Реестр морских портов России… Также запущен процесс по включению судоходного участка водных путей Херсонской области в Перечень внутренних водных путей РФ. Проведена большая работа в тесном контакте с руководством новых регионов", - сказал он. Министр отметил активную работу по интеграции морских портов и внутренних водных путей в новых регионах в транспортную сеть страны. Несмотря на то, что часть производственных зданий и сооружений имеют разрушения и повреждения различной степени, морские перевозки уже возобновились - в том числе стройматериалов и сельхозпродукции, уточнил Савельев. "С учетом переходного периода выпущены временные нормативные документы (по портам). Обязательные регламентирующие документы, которые придут к ним на смену, разработаны и проходят межведомственное согласование", - добавил он. Ранее в ходе итоговой коллегии Минтранса министр сообщил, что общее количество морских портов на конец 2022 года, включая Мариуполь и Бердянск, составило 63. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230330/polety-1861818147.html

https://ria.ru/20230317/mariupol-1858541872.html

россия

мариуполь

бердянск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мариуполь, бердянск, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии)