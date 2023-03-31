https://ria.ru/20230331/pomosch-1862287869.html

СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в понедельник

СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в понедельник - РИА Новости, 31.03.2023

СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в понедельник

США могут в понедельник представить новый пакет военной помощи Украине на сумму в 2,6 миллиарда долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T22:32

2023-03-31T22:32

2023-03-31T22:41

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специальная военная операция на украине

нато

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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. США могут в понедельник представить новый пакет военной помощи Украине на сумму в 2,6 миллиарда долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.В новые поставки, по их данным, войдут радары ПВО, противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива, ремонтно-эвакуационные машины и "полдюжины типов боеприпасов", в том числе для танков, авиации и зенитно-ракетных комплексов NASAMS.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230327/strategiya-1861064148.html

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в мире, сша, украина, нато