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СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в понедельник - РИА Новости, 31.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 31.03.2023 (обновлено: 22:41 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/pomosch-1862287869.html
СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в понедельник
СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в понедельник - РИА Новости, 31.03.2023
СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в понедельник
США могут в понедельник представить новый пакет военной помощи Украине на сумму в 2,6 миллиарда долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T22:32
2023-03-31T22:41
в мире
сша
украина
специальная военная операция на украине
нато
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. США могут в понедельник представить новый пакет военной помощи Украине на сумму в 2,6 миллиарда долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.В новые поставки, по их данным, войдут радары ПВО, противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива, ремонтно-эвакуационные машины и "полдюжины типов боеприпасов", в том числе для танков, авиации и зенитно-ракетных комплексов NASAMS.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230327/strategiya-1861064148.html
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в мире, сша, украина, нато
В мире, США, Украина, Специальная военная операция на Украине, НАТО
СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в понедельник

Reuters: США могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву на 2,6 миллиарда долларов

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. США могут в понедельник представить новый пакет военной помощи Украине на сумму в 2,6 миллиарда долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
В новые поставки, по их данным, войдут радары ПВО, противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива, ремонтно-эвакуационные машины и "полдюжины типов боеприпасов", в том числе для танков, авиации и зенитно-ракетных комплексов NASAMS.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Times утверждает, что стратегия США по Украине могла стать более жесткой
27 марта, 20:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаНАТО
 
 
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