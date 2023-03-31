Рейтинг@Mail.ru
Россия будет пресекать недружественные действия Запада - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 31.03.2023 (обновлено: 15:11 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/politika-1862185835.html
Россия будет пресекать недружественные действия Запада
Россия будет пресекать недружественные действия Запада - РИА Новости, 31.03.2023
Россия будет пресекать недружественные действия Запада
Россия будет защищать свои национальные интересы, создавая условия для прекращения недружественных действий стран Европы, следует из новой концепции внешней... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:08
2023-03-31T15:11
россия
европа
евразия
совет европы
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343805_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0abf74842cf56e1182b970b0b178050e.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия будет защищать свои национальные интересы, создавая условия для прекращения недружественных действий стран Европы, следует из новой концепции внешней политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В ней подчеркивается, что большинство европейских государств проводят в отношении РФ агрессивную политику, направленную на создание угроз безопасности и суверенитету страны, получение односторонних экономических преимуществ, подрыв внутриполитической стабильности и размывание традиционных для России духовно-нравственных ценностей, создание препятствий для сотрудничества России с союзниками и партнерами. "Российская Федерация намерена последовательно защищать свои национальные интересы, уделяя приоритетное внимание: снижению уровня и нейтрализации угроз безопасности, территориальной целостности, суверенитету, традиционным духовно­нравственным ценностям и социально-экономическому развитию России, ее союзников и партнеров со стороны недружественных европейских государств, Организации североатлантического договора, Европейского союза и Совета Европы", - говорится в концепции. Россия также, как следует из документа, планирует создавать условия для прекращения недружественных действий европейских государств и их объединений, полного отказа этих государств и их объединений от антироссийского курса (в том числе от вмешательства во внутренние дела России), а также для их перехода к долгосрочной политике добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Кроме того, страна будет, исходя из концепции, формировать новую модель сосуществования с европейскими государствами, позволяющей обеспечить безопасное, суверенное и поступательное развитие России, ее союзников и партнеров, прочный мир в европейской части Евразии, в том числе с учетом потенциала многосторонних форматов, включая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
https://ria.ru/20230331/evraziya-1862180037.html
https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862168226.html
россия
европа
евразия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343805_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_56b32a1d672cced271bca551c75a37cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, евразия, совет европы, политика
Россия, Европа, Евразия, Совет Европы, Политика
Россия будет пресекать недружественные действия Запада

Концепция внешней политики: Россия защитит свои интересы, пресекая провокации Запада

© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России | Перейти в медиабанкЗвезда на Водовзводной башне Московского Кремля
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России
Перейти в медиабанк
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия будет защищать свои национальные интересы, создавая условия для прекращения недружественных действий стран Европы, следует из новой концепции внешней политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В ней подчеркивается, что большинство европейских государств проводят в отношении РФ агрессивную политику, направленную на создание угроз безопасности и суверенитету страны, получение односторонних экономических преимуществ, подрыв внутриполитической стабильности и размывание традиционных для России духовно-нравственных ценностей, создание препятствий для сотрудничества России с союзниками и партнерами.
Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В Концепции внешней политики говорится о флагманском проекте России
Вчера, 14:59
"Российская Федерация намерена последовательно защищать свои национальные интересы, уделяя приоритетное внимание: снижению уровня и нейтрализации угроз безопасности, территориальной целостности, суверенитету, традиционным духовно­нравственным ценностям и социально-экономическому развитию России, ее союзников и партнеров со стороны недружественных европейских государств, Организации североатлантического договора, Европейского союза и Совета Европы", - говорится в концепции.
Россия также, как следует из документа, планирует создавать условия для прекращения недружественных действий европейских государств и их объединений, полного отказа этих государств и их объединений от антироссийского курса (в том числе от вмешательства во внутренние дела России), а также для их перехода к долгосрочной политике добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией.
Кроме того, страна будет, исходя из концепции, формировать новую модель сосуществования с европейскими государствами, позволяющей обеспечить безопасное, суверенное и поступательное развитие России, ее союзников и партнеров, прочный мир в европейской части Евразии, в том числе с учетом потенциала многосторонних форматов, включая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Путин назвал Концепцию внешней политики основой для дальнейшей работы МИД
Вчера, 14:38
 
РоссияЕвропаЕвразияСовет ЕвропыПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала