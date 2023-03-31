Россия будет пресекать недружественные действия Запада
Концепция внешней политики: Россия защитит свои интересы, пресекая провокации Запада
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России | Перейти в медиабанкЗвезда на Водовзводной башне Московского Кремля
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия будет защищать свои национальные интересы, создавая условия для прекращения недружественных действий стран Европы, следует из новой концепции внешней политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В ней подчеркивается, что большинство европейских государств проводят в отношении РФ агрессивную политику, направленную на создание угроз безопасности и суверенитету страны, получение односторонних экономических преимуществ, подрыв внутриполитической стабильности и размывание традиционных для России духовно-нравственных ценностей, создание препятствий для сотрудничества России с союзниками и партнерами.
"Российская Федерация намерена последовательно защищать свои национальные интересы, уделяя приоритетное внимание: снижению уровня и нейтрализации угроз безопасности, территориальной целостности, суверенитету, традиционным духовнонравственным ценностям и социально-экономическому развитию России, ее союзников и партнеров со стороны недружественных европейских государств, Организации североатлантического договора, Европейского союза и Совета Европы", - говорится в концепции.
Россия также, как следует из документа, планирует создавать условия для прекращения недружественных действий европейских государств и их объединений, полного отказа этих государств и их объединений от антироссийского курса (в том числе от вмешательства во внутренние дела России), а также для их перехода к долгосрочной политике добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией.
Кроме того, страна будет, исходя из концепции, формировать новую модель сосуществования с европейскими государствами, позволяющей обеспечить безопасное, суверенное и поступательное развитие России, ее союзников и партнеров, прочный мир в европейской части Евразии, в том числе с учетом потенциала многосторонних форматов, включая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.