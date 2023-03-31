https://ria.ru/20230331/politika-1862185835.html

Россия будет пресекать недружественные действия Запада

Россия будет пресекать недружественные действия Запада - РИА Новости, 31.03.2023

Россия будет пресекать недружественные действия Запада

Россия будет защищать свои национальные интересы, создавая условия для прекращения недружественных действий стран Европы, следует из новой концепции внешней... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:08

2023-03-31T15:08

2023-03-31T15:11

россия

европа

евразия

совет европы

политика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия будет защищать свои национальные интересы, создавая условия для прекращения недружественных действий стран Европы, следует из новой концепции внешней политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В ней подчеркивается, что большинство европейских государств проводят в отношении РФ агрессивную политику, направленную на создание угроз безопасности и суверенитету страны, получение односторонних экономических преимуществ, подрыв внутриполитической стабильности и размывание традиционных для России духовно-нравственных ценностей, создание препятствий для сотрудничества России с союзниками и партнерами. "Российская Федерация намерена последовательно защищать свои национальные интересы, уделяя приоритетное внимание: снижению уровня и нейтрализации угроз безопасности, территориальной целостности, суверенитету, традиционным духовно­нравственным ценностям и социально-экономическому развитию России, ее союзников и партнеров со стороны недружественных европейских государств, Организации североатлантического договора, Европейского союза и Совета Европы", - говорится в концепции. Россия также, как следует из документа, планирует создавать условия для прекращения недружественных действий европейских государств и их объединений, полного отказа этих государств и их объединений от антироссийского курса (в том числе от вмешательства во внутренние дела России), а также для их перехода к долгосрочной политике добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Кроме того, страна будет, исходя из концепции, формировать новую модель сосуществования с европейскими государствами, позволяющей обеспечить безопасное, суверенное и поступательное развитие России, ее союзников и партнеров, прочный мир в европейской части Евразии, в том числе с учетом потенциала многосторонних форматов, включая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20230331/evraziya-1862180037.html

https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862168226.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, евразия, совет европы, политика