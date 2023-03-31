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Россия уделит особое внимание устранению предпосылок глобальной войны - РИА Новости, 31.03.2023
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15:06 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/politika-1862185158.html
Россия уделит особое внимание устранению предпосылок глобальной войны
Россия уделит особое внимание устранению предпосылок глобальной войны - РИА Новости, 31.03.2023
Россия уделит особое внимание устранению предпосылок глобальной войны
Россия будет уделять особое внимание устранению предпосылок для развязывания глобальной войны и рисков применения ядерного оружия, следует из новой концепции... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:06
2023-03-31T15:06
россия
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия будет уделять особое внимание устранению предпосылок для развязывания глобальной войны и рисков применения ядерного оружия, следует из новой концепции внешней политики РФ, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации. "В целях поддержания и укрепления международного мира и безопасности Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание обеспечению стратегической стабильности, устранению предпосылок для развязывания глобальной войны, рисков применения ядерного и других видов оружия массового уничтожения", - говорится в документе. Кроме того, Россия будет уделять приоритетное внимание формированию обновленной архитектуры международной безопасности, предотвращению и урегулированию международных и внутренних вооруженных конфликтов, противодействию транснациональным вызовам и угрозам в отдельных сферах международной безопасности.
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россия, в мире
Россия, В мире
Россия уделит особое внимание устранению предпосылок глобальной войны

Концепция внешней политики предполагает особое внимание к предотвращению глобальной войны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗакат в Москве
Закат в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия будет уделять особое внимание устранению предпосылок для развязывания глобальной войны и рисков применения ядерного оружия, следует из новой концепции внешней политики РФ, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях поддержания и укрепления международного мира и безопасности Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание обеспечению стратегической стабильности, устранению предпосылок для развязывания глобальной войны, рисков применения ядерного и других видов оружия массового уничтожения", - говорится в документе.
Кроме того, Россия будет уделять приоритетное внимание формированию обновленной архитектуры международной безопасности, предотвращению и урегулированию международных и внутренних вооруженных конфликтов, противодействию транснациональным вызовам и угрозам в отдельных сферах международной безопасности.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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