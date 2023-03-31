https://ria.ru/20230331/politika-1862185158.html
Россия уделит особое внимание устранению предпосылок глобальной войны
Россия уделит особое внимание устранению предпосылок глобальной войны - РИА Новости, 31.03.2023
Россия уделит особое внимание устранению предпосылок глобальной войны
Россия будет уделять особое внимание устранению предпосылок для развязывания глобальной войны и рисков применения ядерного оружия, следует из новой концепции... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:06
2023-03-31T15:06
2023-03-31T15:06
россия
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия будет уделять особое внимание устранению предпосылок для развязывания глобальной войны и рисков применения ядерного оружия, следует из новой концепции внешней политики РФ, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации. "В целях поддержания и укрепления международного мира и безопасности Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание обеспечению стратегической стабильности, устранению предпосылок для развязывания глобальной войны, рисков применения ядерного и других видов оружия массового уничтожения", - говорится в документе. Кроме того, Россия будет уделять приоритетное внимание формированию обновленной архитектуры международной безопасности, предотвращению и урегулированию международных и внутренних вооруженных конфликтов, противодействию транснациональным вызовам и угрозам в отдельных сферах международной безопасности.
https://ria.ru/20230331/paritet-1862183101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире
Россия уделит особое внимание устранению предпосылок глобальной войны
Концепция внешней политики предполагает особое внимание к предотвращению глобальной войны
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Россия будет уделять особое внимание устранению предпосылок для развязывания глобальной войны и рисков применения ядерного оружия, следует из новой концепции
внешней политики РФ, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях поддержания и укрепления международного мира и безопасности Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание обеспечению стратегической стабильности, устранению предпосылок для развязывания глобальной войны, рисков применения ядерного и других видов оружия массового уничтожения", - говорится в документе.
Кроме того, Россия будет уделять приоритетное внимание формированию обновленной архитектуры международной безопасности, предотвращению и урегулированию международных и внутренних вооруженных конфликтов, противодействию транснациональным вызовам и угрозам в отдельных сферах международной безопасности.
Россия заинтересована в поддержании стратегического паритета с США