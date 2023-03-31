https://ria.ru/20230331/politika-1862185158.html

Россия уделит особое внимание устранению предпосылок глобальной войны

Россия уделит особое внимание устранению предпосылок глобальной войны - РИА Новости, 31.03.2023

Россия уделит особое внимание устранению предпосылок глобальной войны

Россия будет уделять особое внимание устранению предпосылок для развязывания глобальной войны и рисков применения ядерного оружия, следует из новой концепции... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:06

2023-03-31T15:06

2023-03-31T15:06

россия

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия будет уделять особое внимание устранению предпосылок для развязывания глобальной войны и рисков применения ядерного оружия, следует из новой концепции внешней политики РФ, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации. "В целях поддержания и укрепления международного мира и безопасности Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание обеспечению стратегической стабильности, устранению предпосылок для развязывания глобальной войны, рисков применения ядерного и других видов оружия массового уничтожения", - говорится в документе. Кроме того, Россия будет уделять приоритетное внимание формированию обновленной архитектуры международной безопасности, предотвращению и урегулированию международных и внутренних вооруженных конфликтов, противодействию транснациональным вызовам и угрозам в отдельных сферах международной безопасности.

https://ria.ru/20230331/paritet-1862183101.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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