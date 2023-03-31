https://ria.ru/20230331/politika-1862118461.html

Лавров на заседании Совбеза доложит о новой концепции внешней политики

Лавров на заседании Совбеза доложит о новой концепции внешней политики - РИА Новости, 31.03.2023

Лавров на заседании Совбеза доложит о новой концепции внешней политики

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, глава МИД РФ Сергей Лавров доложит о новой концепции... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:49

2023-03-31T12:49

2023-03-31T12:49

политика

россия

цены на нефть

сергей лавров

владимир путин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, глава МИД РФ Сергей Лавров доложит о новой концепции внешней политики, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Путин работает в Кремле. Сегодня будет достаточно важное совещание с постоянными членами Совбеза, потому что на повестке дня сегодня будет доклад министра иностранных дел Лаврова о новой концепции внешней политики РФ", - сказал Песков.Также у главы государства запланированы закрытые рабочие встречи.Ранее Лавров сообщал, что в обновленной внешнеполитической концепции речь пойдет о необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни, рамки должны определяться не в эгоистических интересах Запада, а на основе справедливого баланса интересов

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политика, россия, цены на нефть, сергей лавров, владимир путин