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Лавров на заседании Совбеза доложит о новой концепции внешней политики
Лавров на заседании Совбеза доложит о новой концепции внешней политики - РИА Новости, 31.03.2023
Лавров на заседании Совбеза доложит о новой концепции внешней политики
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, глава МИД РФ Сергей Лавров доложит о новой концепции... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:49
2023-03-31T12:49
2023-03-31T12:49
политика
россия
цены на нефть
сергей лавров
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, глава МИД РФ Сергей Лавров доложит о новой концепции внешней политики, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Путин работает в Кремле. Сегодня будет достаточно важное совещание с постоянными членами Совбеза, потому что на повестке дня сегодня будет доклад министра иностранных дел Лаврова о новой концепции внешней политики РФ", - сказал Песков.Также у главы государства запланированы закрытые рабочие встречи.Ранее Лавров сообщал, что в обновленной внешнеполитической концепции речь пойдет о необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни, рамки должны определяться не в эгоистических интересах Запада, а на основе справедливого баланса интересов
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политика, россия, цены на нефть, сергей лавров, владимир путин
Политика, Россия, Цены на нефть, Сергей Лавров, Владимир Путин
Лавров на заседании Совбеза доложит о новой концепции внешней политики
Песков: Лавров на заседании Совбеза в пятницу доложит о новой концепции внешней политики
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, глава МИД РФ Сергей Лавров доложит о новой концепции внешней политики, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле. Сегодня будет достаточно важное совещание с постоянными членами Совбеза, потому что на повестке дня сегодня будет доклад министра иностранных дел Лаврова о новой концепции внешней политики РФ", - сказал Песков.
Также у главы государства запланированы закрытые рабочие встречи.
Ранее Лавров сообщал, что в обновленной внешнеполитической концепции речь пойдет о необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни, рамки должны определяться не в эгоистических интересах Запада, а на основе справедливого баланса интересов
Попытки изолировать Россию провалились, заявил Лавров