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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 31.03.2023
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08:09 31.03.2023 (обновлено: 08:10 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/pogoda-1862018415.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 31.03.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до плюс 6 градусов ожидают жителей столицы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T08:09
2023-03-31T08:10
погода
москва
александр синенков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до плюс 6 градусов ожидают жителей столицы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "(В пятницу - ред.) сегодня мы ожидаем облачную в первой половине дня с прояснениями погоду, во второй половине дня - небольшой дождь. Температура - плюс 4-6 градусов в столице, от плюс 2 до плюс 7 - по области", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит к вечеру 739 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230329/pogoda-1861494811.html
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погода, москва, александр синенков
Погода, Москва, Александр Синенков
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается облачная погода и небольшой дождь

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до плюс 6 градусов ожидают жителей столицы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"(В пятницу - ред.) сегодня мы ожидаем облачную в первой половине дня с прояснениями погоду, во второй половине дня - небольшой дождь. Температура - плюс 4-6 градусов в столице, от плюс 2 до плюс 7 - по области", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит к вечеру 739 миллиметров ртутного столба.
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