https://ria.ru/20230331/pogoda-1862018415.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 31.03.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до плюс 6 градусов ожидают жителей столицы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T08:09
2023-03-31T08:09
2023-03-31T08:10
погода
москва
александр синенков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до плюс 6 градусов ожидают жителей столицы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "(В пятницу - ред.) сегодня мы ожидаем облачную в первой половине дня с прояснениями погоду, во второй половине дня - небольшой дождь. Температура - плюс 4-6 градусов в столице, от плюс 2 до плюс 7 - по области", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит к вечеру 739 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230329/pogoda-1861494811.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, александр синенков
Погода, Москва, Александр Синенков
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается облачная погода и небольшой дождь