https://ria.ru/20230331/pogoda-1862018415.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 31.03.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до плюс 6 градусов ожидают жителей столицы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T08:09

2023-03-31T08:09

2023-03-31T08:10

погода

москва

александр синенков

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до плюс 6 градусов ожидают жителей столицы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "(В пятницу - ред.) сегодня мы ожидаем облачную в первой половине дня с прояснениями погоду, во второй половине дня - небольшой дождь. Температура - плюс 4-6 градусов в столице, от плюс 2 до плюс 7 - по области", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит к вечеру 739 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230329/pogoda-1861494811.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, александр синенков