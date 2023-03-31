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Четыре поезда между Крымом и Москвой задерживаются из-за снегопада - РИА Новости, 31.03.2023
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Туризм
 
09:12 31.03.2023 (обновлено: 10:12 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/poezd-1862024770.html
Четыре поезда между Крымом и Москвой задерживаются из-за снегопада
Четыре поезда между Крымом и Москвой задерживаются из-за снегопада - РИА Новости, 31.03.2023
Четыре поезда между Крымом и Москвой задерживаются из-за снегопада
Четыре поезда в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении из Крыма в Москву задерживаются на время от 1 до 4,5 часа из-за снегопада в... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T09:12
2023-03-31T10:12
москва
ростовская область
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Четыре поезда в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении из Крыма в Москву задерживаются на время от 1 до 4,5 часа из-за снегопада в Ростовской области, сообщила пресс-служба оператора перевозок "ГрандСервисэкспресс"."Несколько поездов "Таврия" задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий (непрекращающийся снегопад) в Ростовской области. Поезд №8 Санкт-Петербург – Севастополь опаздывает на 4 часа 36 минут; поезд №165 Симферополь – Москва опаздывает на 3 часа 27 минут; поезд №173 Евпатория – Москва опаздывает на 1 час 5 минут; поезд №174 Москва – Евпатория опаздывает на 3 часа 59 минут", - говорится в сообщении компании.Также возможны задержки других поездов, уточнили в пресс-службе. В компании обратили внимание, что поезда могут как "нагонять" время в пути следования, так и увеличивать отставание, поэтому рекомендуют прибывать на вокзал в соответствии с временем, указанным в проездных документах.При задержке поезда более одного часа пассажир может сдать билет без удержания сборов в билетной кассе станции посадки, напомнили в компании.
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Четыре поезда между Крымом и Москвой задерживаются из-за снегопада

Четыре поезда между Крымом и Москвой задерживаются из-за снегопада в Ростовской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоезд на железнодорожном вокзале
Поезд на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поезд на железнодорожном вокзале. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Четыре поезда в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении из Крыма в Москву задерживаются на время от 1 до 4,5 часа из-за снегопада в Ростовской области, сообщила пресс-служба оператора перевозок "ГрандСервисэкспресс".
"Несколько поездов "Таврия" задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий (непрекращающийся снегопад) в Ростовской области. Поезд №8 Санкт-Петербург – Севастополь опаздывает на 4 часа 36 минут; поезд №165 Симферополь – Москва опаздывает на 3 часа 27 минут; поезд №173 Евпатория – Москва опаздывает на 1 час 5 минут; поезд №174 Москва – Евпатория опаздывает на 3 часа 59 минут", - говорится в сообщении компании.
Также возможны задержки других поездов, уточнили в пресс-службе. В компании обратили внимание, что поезда могут как "нагонять" время в пути следования, так и увеличивать отставание, поэтому рекомендуют прибывать на вокзал в соответствии с временем, указанным в проездных документах.
При задержке поезда более одного часа пассажир может сдать билет без удержания сборов в билетной кассе станции посадки, напомнили в компании.
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