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Четыре поезда между Крымом и Москвой задерживаются из-за снегопада

Четыре поезда между Крымом и Москвой задерживаются из-за снегопада - РИА Новости, 31.03.2023

Четыре поезда между Крымом и Москвой задерживаются из-за снегопада

Четыре поезда в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении из Крыма в Москву задерживаются на время от 1 до 4,5 часа из-за снегопада в... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T09:12

2023-03-31T09:12

2023-03-31T10:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Четыре поезда в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении из Крыма в Москву задерживаются на время от 1 до 4,5 часа из-за снегопада в Ростовской области, сообщила пресс-служба оператора перевозок "ГрандСервисэкспресс"."Несколько поездов "Таврия" задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий (непрекращающийся снегопад) в Ростовской области. Поезд №8 Санкт-Петербург – Севастополь опаздывает на 4 часа 36 минут; поезд №165 Симферополь – Москва опаздывает на 3 часа 27 минут; поезд №173 Евпатория – Москва опаздывает на 1 час 5 минут; поезд №174 Москва – Евпатория опаздывает на 3 часа 59 минут", - говорится в сообщении компании.Также возможны задержки других поездов, уточнили в пресс-службе. В компании обратили внимание, что поезда могут как "нагонять" время в пути следования, так и увеличивать отставание, поэтому рекомендуют прибывать на вокзал в соответствии с временем, указанным в проездных документах.При задержке поезда более одного часа пассажир может сдать билет без удержания сборов в билетной кассе станции посадки, напомнили в компании.

https://ria.ru/20230331/zator-1862026409.html

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Варвара Скокшина

москва, ростовская область, происшествия, республика крым, новости - туризм, туризм, туристы