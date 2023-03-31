https://ria.ru/20230331/podzhog-1862216848.html

Житель Ставрополья попытался поджечь сотрудницу Пенсионного фонда

Житель Ставрополья попытался поджечь сотрудницу Пенсионного фонда - РИА Новости, 31.03.2023

Житель Ставрополья попытался поджечь сотрудницу Пенсионного фонда

Следователи в Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в том, что он облил горючей жидкостью и... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:17

2023-03-31T16:17

2023-03-31T16:17

происшествия

ставропольский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 31 мар – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в том, что он облил горючей жидкостью и поджег руководителя отделения Пенсионного фонда, сообщило СУ СК по региону. По данным следствия, 12 октября 2022 года 66-летний ранее неоднократно судимый мужчина пришел в минераловодское отделение Пенсионного фонда, куда ранее обращался с жалобами на отказ в назначении социальной пенсии. "Мужчина зашел в кабинет к руководителю отделения, облил женщину воспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате она получила термические ожоги тела. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи в настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Мужчине предъявлено обвинение по статье "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. В региональной прокуратуре сообщили, что обвиняемый был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе разбойное нападение, покушение на убийство, убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. Из мест лишения свободы он освободился в марте 2022 года. "Уголовное дело направлено в Минераловодский городской суд для рассмотрения по существу", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230322/garazh-1859787637.html

https://ria.ru/20230330/zaderzhanie-1861810643.html

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происшествия, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)