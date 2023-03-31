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Житель Ставрополья попытался поджечь сотрудницу Пенсионного фонда
Житель Ставрополья попытался поджечь сотрудницу Пенсионного фонда - РИА Новости, 31.03.2023
Житель Ставрополья попытался поджечь сотрудницу Пенсионного фонда
Следователи в Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в том, что он облил горючей жидкостью и... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:17
2023-03-31T16:17
2023-03-31T16:17
происшествия
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НАЛЬЧИК, 31 мар – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в том, что он облил горючей жидкостью и поджег руководителя отделения Пенсионного фонда, сообщило СУ СК по региону. По данным следствия, 12 октября 2022 года 66-летний ранее неоднократно судимый мужчина пришел в минераловодское отделение Пенсионного фонда, куда ранее обращался с жалобами на отказ в назначении социальной пенсии. "Мужчина зашел в кабинет к руководителю отделения, облил женщину воспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате она получила термические ожоги тела. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи в настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Мужчине предъявлено обвинение по статье "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. В региональной прокуратуре сообщили, что обвиняемый был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе разбойное нападение, покушение на убийство, убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. Из мест лишения свободы он освободился в марте 2022 года. "Уголовное дело направлено в Минераловодский городской суд для рассмотрения по существу", - уточнили в ведомстве.
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происшествия, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Ставрополья попытался поджечь сотрудницу Пенсионного фонда
Жителя Ставропольского края будут судить за попытку поджечь сотрудницу Пенсионного фонда
НАЛЬЧИК, 31 мар – РИА Новости.
Следователи в Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в том, что он облил горючей жидкостью и поджег руководителя отделения Пенсионного фонда, сообщило
СУ СК по региону.
По данным следствия, 12 октября 2022 года 66-летний ранее неоднократно судимый мужчина пришел в минераловодское отделение Пенсионного фонда, куда ранее обращался с жалобами на отказ в назначении социальной пенсии.
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"Мужчина зашел в кабинет к руководителю отделения, облил женщину воспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате она получила термические ожоги тела. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи в настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Мужчине предъявлено обвинение по статье "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью" УК РФ
, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
В региональной прокуратуре сообщили, что обвиняемый был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе разбойное нападение, покушение на убийство, убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. Из мест лишения свободы он освободился в марте 2022 года.
"Уголовное дело направлено в Минераловодский городской суд для рассмотрения по существу", - уточнили в ведомстве.
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