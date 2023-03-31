https://ria.ru/20230331/podrostok-1862040728.html
Замглавы омской базы отдыха обвинили в смерти подростка в аквапарке
Замглавы омской базы отдыха обвинили в смерти подростка в аквапарке - РИА Новости, 31.03.2023
Замглавы омской базы отдыха обвинили в смерти подростка в аквапарке
Следствие предъявило заместителю директора омской базы отдыха "Политотдел" обвинение после гибели школьника, утонувшего в аквапарке, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:23
2023-03-31T10:23
2023-03-31T10:23
происшествия
омская область
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ОМСК, 31 мар - РИА Новости. Следствие предъявило заместителю директора омской базы отдыха "Политотдел" обвинение после гибели школьника, утонувшего в аквапарке, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК по Омской области в пятницу. По мнению следствия, 49-летний управляющий не проследил за тем, что в аквапарке в полной мере соблюдаются нормы безопасности: в бассейне работали неквалифицированные инструкторы и спасатели, без опыта работы и не прошедшие инструктаж. "В связи с чем 26 мая 2022 года 14-летний мальчик, практически не умевший плавать, катаясь с горки бассейна, утонул. Подросток находился в группе из 20 одноклассников в сопровождении двух взрослых. Несмотря на то, что в тот день в аквапарке находилось более 100 посетителей и пять инструкторов, последние не были официально трудоустроены и не прошли курсы по спасению утопающих и оказанию первой помощи, инструктаж по технике безопасности с детьми не проводили, никаких спасательных средств не предлагали", - пояснили в СУСК. Первыми утонувшего мальчика заметили дети. Спасти ребенка не удалось, приехавшие врачи скорой помощи констатировали его смерть. На управляющего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мужчина вину не признал. Дело направлено в Любинский районный суд Омской области для рассмотрения. Родители подали на возмещение морального вреда: так как они разведены, на 2,5 миллиона рублей от матери и 1,5 миллиона от отца.
https://ria.ru/20230330/izbienie-1861872819.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
Замглавы омской базы отдыха обвинили в смерти подростка в аквапарке
Замглавы омской базы отдыха обвинили в смерти 14-летнего школьника в аквапарке
ОМСК, 31 мар - РИА Новости. Следствие предъявило заместителю директора омской базы отдыха "Политотдел" обвинение после гибели школьника, утонувшего в аквапарке, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК по Омской области в пятницу.
По мнению следствия, 49-летний управляющий не проследил за тем, что в аквапарке в полной мере соблюдаются нормы безопасности: в бассейне работали неквалифицированные инструкторы и спасатели, без опыта работы и не прошедшие инструктаж.
"В связи с чем 26 мая 2022 года 14-летний мальчик, практически не умевший плавать, катаясь с горки бассейна, утонул. Подросток находился в группе из 20 одноклассников в сопровождении двух взрослых. Несмотря на то, что в тот день в аквапарке находилось более 100 посетителей и пять инструкторов, последние не были официально трудоустроены и не прошли курсы по спасению утопающих и оказанию первой помощи, инструктаж по технике безопасности с детьми не проводили, никаких спасательных средств не предлагали", - пояснили в СУСК.
Первыми утонувшего мальчика заметили дети. Спасти ребенка не удалось, приехавшие врачи скорой помощи констатировали его смерть. На управляющего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мужчина вину не признал. Дело направлено в Любинский районный суд Омской области для рассмотрения.
Родители подали на возмещение морального вреда: так как они разведены, на 2,5 миллиона рублей от матери и 1,5 миллиона от отца.
Источник: омич до смерти забил жену, а их сын снимал это на видео