https://ria.ru/20230331/podrostok-1862040728.html

Замглавы омской базы отдыха обвинили в смерти подростка в аквапарке

Замглавы омской базы отдыха обвинили в смерти подростка в аквапарке - РИА Новости, 31.03.2023

Замглавы омской базы отдыха обвинили в смерти подростка в аквапарке

Следствие предъявило заместителю директора омской базы отдыха "Политотдел" обвинение после гибели школьника, утонувшего в аквапарке, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:23

2023-03-31T10:23

2023-03-31T10:23

происшествия

омская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

ОМСК, 31 мар - РИА Новости. Следствие предъявило заместителю директора омской базы отдыха "Политотдел" обвинение после гибели школьника, утонувшего в аквапарке, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК по Омской области в пятницу. По мнению следствия, 49-летний управляющий не проследил за тем, что в аквапарке в полной мере соблюдаются нормы безопасности: в бассейне работали неквалифицированные инструкторы и спасатели, без опыта работы и не прошедшие инструктаж. "В связи с чем 26 мая 2022 года 14-летний мальчик, практически не умевший плавать, катаясь с горки бассейна, утонул. Подросток находился в группе из 20 одноклассников в сопровождении двух взрослых. Несмотря на то, что в тот день в аквапарке находилось более 100 посетителей и пять инструкторов, последние не были официально трудоустроены и не прошли курсы по спасению утопающих и оказанию первой помощи, инструктаж по технике безопасности с детьми не проводили, никаких спасательных средств не предлагали", - пояснили в СУСК. Первыми утонувшего мальчика заметили дети. Спасти ребенка не удалось, приехавшие врачи скорой помощи констатировали его смерть. На управляющего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мужчина вину не признал. Дело направлено в Любинский районный суд Омской области для рассмотрения. Родители подали на возмещение морального вреда: так как они разведены, на 2,5 миллиона рублей от матери и 1,5 миллиона от отца.

https://ria.ru/20230330/izbienie-1861872819.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, омская область