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Подоляк раскритиковал инициативу Лукашенко о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 31.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:02 31.03.2023 (обновлено: 18:42 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/podolyak-1862248813.html
Подоляк раскритиковал инициативу Лукашенко о прекращении огня на Украине
Подоляк раскритиковал инициативу Лукашенко о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 31.03.2023
Подоляк раскритиковал инициативу Лукашенко о прекращении огня на Украине
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о прекращении огня на Украине. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T18:02
2023-03-31T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр лукашенко
владимир зеленский
белоруссия
михаил подоляк
россия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о прекращении огня на Украине.По его словам, любое перемирие будет означать право России остаться на освобожденных территориях, чего "категорически нельзя допустить". Подоляк подчеркнул, что Киев может перемещать технику и военных на своей территории так, как ему необходимо. Он также добавил, что "странные "миротворцы" выглядят комично".В пятницу Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230328/blinken-1861297296.html
https://ria.ru/20230306/soglashenie-1856041162.html
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в мире, украина, александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, михаил подоляк, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Белоруссия, Михаил Подоляк, Россия
Подоляк раскритиковал инициативу Лукашенко о прекращении огня на Украине

Советник главы офиса Зеленского Подоляк назвал недопустимым призыв Лукашенко к перемирию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о прекращении огня на Украине.
По его словам, любое перемирие будет означать право России остаться на освобожденных территориях, чего "категорически нельзя допустить". Подоляк подчеркнул, что Киев может перемещать технику и военных на своей территории так, как ему необходимо. Он также добавил, что "странные "миротворцы" выглядят комично".
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Блинкен назвал предложения о прекращении огня на Украине циничной ловушкой
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В пятницу Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБелоруссияМихаил ПодолякРоссия
 
 
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