https://ria.ru/20230331/podolyak-1862248813.html

Подоляк раскритиковал инициативу Лукашенко о прекращении огня на Украине

Подоляк раскритиковал инициативу Лукашенко о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 31.03.2023

Подоляк раскритиковал инициативу Лукашенко о прекращении огня на Украине

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о прекращении огня на Украине. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T18:02

2023-03-31T18:02

2023-03-31T18:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

александр лукашенко

владимир зеленский

белоруссия

михаил подоляк

россия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о прекращении огня на Украине.По его словам, любое перемирие будет означать право России остаться на освобожденных территориях, чего "категорически нельзя допустить". Подоляк подчеркнул, что Киев может перемещать технику и военных на своей территории так, как ему необходимо. Он также добавил, что "странные "миротворцы" выглядят комично".В пятницу Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230328/blinken-1861297296.html

https://ria.ru/20230306/soglashenie-1856041162.html

украина

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в мире, украина, александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, михаил подоляк, россия