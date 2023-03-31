https://ria.ru/20230331/plany-1862125055.html

В Кремле заявили, что реализация мирных планов по Украине пока невозможна

В Кремле заявили, что реализация мирных планов по Украине пока невозможна - РИА Новости, 31.03.2023

В Кремле заявили, что реализация мирных планов по Украине пока невозможна

Реализация мирных планов по ситуации на Украине сейчас невозможна, так как Киев не может ослушаться своих кураторов, которые настаивают на продолжении войны,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:01

2023-03-31T13:01

2023-03-31T13:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849424415_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_42348be29c89435479a524fd6c7170e4.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Реализация мирных планов по ситуации на Украине сейчас невозможна, так как Киев не может ослушаться своих кураторов, которые настаивают на продолжении войны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие. "Сам президент (РФ) говорил о том, что он обсуждал сам план, его отдельные положения, но вряд ли думаем уместно сравнивать эти два набора идей. Я имею в виду тот, который был озвучен председателем (КНР) Си, и тот, о котором говорил сейчас президент Лукашенко", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какой формат перемирия - предложенный Белоруссией или Китаем - в Кремле считают более предпочтительным. Песков также заявил, что план Пекина не может быть реализуем сейчас. "Они (некоторые положения плана - ред.) не реализуемы в настоящий момент в связи с нежеланием, точнее - невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов, своих командиров. А эти командиры. как мы знаем, сидят не в Киеве и настаивают на том, чтобы война продолжалась", - добавил он. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев