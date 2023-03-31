В Кремле заявили, что реализация мирных планов по Украине пока невозможна
Песков заявил, что реализация мирных планов по ситуации на Украине сейчас невозможна
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Реализация мирных планов по ситуации на Украине сейчас невозможна, так как Киев не может ослушаться своих кураторов, которые настаивают на продолжении войны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие.
"Сам президент (РФ) говорил о том, что он обсуждал сам план, его отдельные положения, но вряд ли думаем уместно сравнивать эти два набора идей. Я имею в виду тот, который был озвучен председателем (КНР) Си, и тот, о котором говорил сейчас президент Лукашенко", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какой формат перемирия - предложенный Белоруссией или Китаем - в Кремле считают более предпочтительным.
Песков также заявил, что план Пекина не может быть реализуем сейчас.
"Они (некоторые положения плана - ред.) не реализуемы в настоящий момент в связи с нежеланием, точнее - невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов, своих командиров. А эти командиры. как мы знаем, сидят не в Киеве и настаивают на том, чтобы война продолжалась", - добавил он.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.