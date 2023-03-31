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В Кремле заявили, что реализация мирных планов по Украине пока невозможна - РИА Новости, 31.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:01 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/plany-1862125055.html
В Кремле заявили, что реализация мирных планов по Украине пока невозможна
В Кремле заявили, что реализация мирных планов по Украине пока невозможна - РИА Новости, 31.03.2023
В Кремле заявили, что реализация мирных планов по Украине пока невозможна
Реализация мирных планов по ситуации на Украине сейчас невозможна, так как Киев не может ослушаться своих кураторов, которые настаивают на продолжении войны,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:01
2023-03-31T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Реализация мирных планов по ситуации на Украине сейчас невозможна, так как Киев не может ослушаться своих кураторов, которые настаивают на продолжении войны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие. "Сам президент (РФ) говорил о том, что он обсуждал сам план, его отдельные положения, но вряд ли думаем уместно сравнивать эти два набора идей. Я имею в виду тот, который был озвучен председателем (КНР) Си, и тот, о котором говорил сейчас президент Лукашенко", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какой формат перемирия - предложенный Белоруссией или Китаем - в Кремле считают более предпочтительным. Песков также заявил, что план Пекина не может быть реализуем сейчас. "Они (некоторые положения плана - ред.) не реализуемы в настоящий момент в связи с нежеланием, точнее - невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов, своих командиров. А эти командиры. как мы знаем, сидят не в Киеве и настаивают на том, чтобы война продолжалась", - добавил он. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев
В Кремле заявили, что реализация мирных планов по Украине пока невозможна

Песков заявил, что реализация мирных планов по ситуации на Украине сейчас невозможна

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Реализация мирных планов по ситуации на Украине сейчас невозможна, так как Киев не может ослушаться своих кураторов, которые настаивают на продолжении войны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие.
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"Сам президент (РФ) говорил о том, что он обсуждал сам план, его отдельные положения, но вряд ли думаем уместно сравнивать эти два набора идей. Я имею в виду тот, который был озвучен председателем (КНР) Си, и тот, о котором говорил сейчас президент Лукашенко", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какой формат перемирия - предложенный Белоруссией или Китаем - в Кремле считают более предпочтительным.
Песков также заявил, что план Пекина не может быть реализуем сейчас.
"Они (некоторые положения плана - ред.) не реализуемы в настоящий момент в связи с нежеланием, точнее - невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов, своих командиров. А эти командиры. как мы знаем, сидят не в Киеве и настаивают на том, чтобы война продолжалась", - добавил он.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
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