Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали появление петиции о ядерном оружии на Украине - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/petitsiya-1862125682.html
В Кремле прокомментировали появление петиции о ядерном оружии на Украине
В Кремле прокомментировали появление петиции о ядерном оружии на Украине - РИА Новости, 31.03.2023
В Кремле прокомментировали появление петиции о ядерном оружии на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя петицию о размещении ядерного оружия на Украине, отметил, что не ко всему можно относиться... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:02
2023-03-31T13:02
политика
украина
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e20f94eb77b4d24e4d747feb6d2eaf21.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя петицию о размещении ядерного оружия на Украине, отметил, что не ко всему можно относиться серьезно, но тема для Киева не нова, и это опасная тенденция. Ранее на сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие США или "сделать Украину государством с ядерным вооружением". "Не ко всем петициям, которые там появляются, можно относиться серьезно - это первое. Но сама по себе активация этой темы - это не новый элемент. Давайте вспомним два года назад Мюнхенскую конференцию, где о такой возможности говорил сам президент Зеленский. И это еще одна очень опасная тенденция. И опять же это та гипотетическая опасность, на которую наша страна не может не обращать внимание", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230330/medvedev-1861976075.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c0274eda5c8ea8a88d98184e9acb730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, дмитрий песков
Политика, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали появление петиции о ядерном оружии на Украине

Песков: петиция о ядерном оружии на Украине говорит об опасной тенденции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя петицию о размещении ядерного оружия на Украине, отметил, что не ко всему можно относиться серьезно, но тема для Киева не нова, и это опасная тенденция.
Ранее на сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие США или "сделать Украину государством с ядерным вооружением".
"Не ко всем петициям, которые там появляются, можно относиться серьезно - это первое. Но сама по себе активация этой темы - это не новый элемент. Давайте вспомним два года назад Мюнхенскую конференцию, где о такой возможности говорил сам президент Зеленский. И это еще одна очень опасная тенденция. И опять же это та гипотетическая опасность, на которую наша страна не может не обращать внимание", - сказал Песков.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Медведев прокомментировал петицию о размещении ядерного оружия на Украине
30 марта, 20:05
 
ПолитикаУкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала