https://ria.ru/20230331/petitsiya-1862125682.html

В Кремле прокомментировали появление петиции о ядерном оружии на Украине

В Кремле прокомментировали появление петиции о ядерном оружии на Украине - РИА Новости, 31.03.2023

В Кремле прокомментировали появление петиции о ядерном оружии на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя петицию о размещении ядерного оружия на Украине, отметил, что не ко всему можно относиться... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:02

2023-03-31T13:02

2023-03-31T13:02

политика

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя петицию о размещении ядерного оружия на Украине, отметил, что не ко всему можно относиться серьезно, но тема для Киева не нова, и это опасная тенденция. Ранее на сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие США или "сделать Украину государством с ядерным вооружением". "Не ко всем петициям, которые там появляются, можно относиться серьезно - это первое. Но сама по себе активация этой темы - это не новый элемент. Давайте вспомним два года назад Мюнхенскую конференцию, где о такой возможности говорил сам президент Зеленский. И это еще одна очень опасная тенденция. И опять же это та гипотетическая опасность, на которую наша страна не может не обращать внимание", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230330/medvedev-1861976075.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, украина, дмитрий песков