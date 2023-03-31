https://ria.ru/20230331/petitsiya-1862125682.html
В Кремле прокомментировали появление петиции о ядерном оружии на Украине
В Кремле прокомментировали появление петиции о ядерном оружии на Украине - РИА Новости, 31.03.2023
В Кремле прокомментировали появление петиции о ядерном оружии на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя петицию о размещении ядерного оружия на Украине, отметил, что не ко всему можно относиться... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:02
2023-03-31T13:02
2023-03-31T13:02
политика
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя петицию о размещении ядерного оружия на Украине, отметил, что не ко всему можно относиться серьезно, но тема для Киева не нова, и это опасная тенденция. Ранее на сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие США или "сделать Украину государством с ядерным вооружением". "Не ко всем петициям, которые там появляются, можно относиться серьезно - это первое. Но сама по себе активация этой темы - это не новый элемент. Давайте вспомним два года назад Мюнхенскую конференцию, где о такой возможности говорил сам президент Зеленский. И это еще одна очень опасная тенденция. И опять же это та гипотетическая опасность, на которую наша страна не может не обращать внимание", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230330/medvedev-1861976075.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, украина, дмитрий песков
Политика, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали появление петиции о ядерном оружии на Украине
Песков: петиция о ядерном оружии на Украине говорит об опасной тенденции
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя петицию о размещении ядерного оружия на Украине, отметил, что не ко всему можно относиться серьезно, но тема для Киева не нова, и это опасная тенденция.
Ранее на сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие США или "сделать Украину государством с ядерным вооружением".
"Не ко всем петициям, которые там появляются, можно относиться серьезно - это первое. Но сама по себе активация этой темы - это не новый элемент. Давайте вспомним два года назад Мюнхенскую конференцию, где о такой возможности говорил сам президент Зеленский. И это еще одна очень опасная тенденция. И опять же это та гипотетическая опасность, на которую наша страна не может не обращать внимание", - сказал Песков.
Медведев прокомментировал петицию о размещении ядерного оружия на Украине