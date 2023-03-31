Запад не заметит предложение Лукашенко по перемирию, считает эксперт
Эксперт Клинцевич: Запад не заметит предложения Лукашенко, хотя Украине выгодно перемирие
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Запад "не заметит" предложения президента Белоруссии по перемирию во время конфликта на Украине, хотя сейчас Киеву даже выгодно перемирие с Россией, заявил РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
"С учетом того, что мы нарастили, как отметил Александр Григорьевич Лукашенко, военно-промышленный комплекс и раскрутили свою "телегу" на высокую скорость, то такая остановка выгодна Украине. …Запад, конечно, скорее всего отреагирует так же, как реагировал на мирные предложения Турции и Китая. Сделает вид, что не заметит", - сказал Клинцевич.
Запад, по его словам, поставил себе одну цель в этом конфликте.
"Эта цель – ослабление России и заработок на этой войне, это две их основные задачи. Чем больше будет продолжаться конфликт, чем серьезнее в него будет вовлекаться Европа, тем выгоднее США, поскольку они сейчас зарабатывают на этом, и остатки промышленного потенциала Европы перекидывают к себе. Идет поедание большого и мощного конгломерата, который раньше из себя представляла Европа", - добавил эксперт.
Сейчас, добавил Клинцевич, шансов у Украины на успешное контрнаступление не очень много, а после его неудачной попытки Киев будет просить Запад о вводе европейских войск.
«
"Там просьбы будут на уровне "Если не введете, то мы падем, подпишем капитуляцию", - уточнил эксперт.
В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.