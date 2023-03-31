https://ria.ru/20230331/peremirie-1862250996.html

Запад не заметит предложение Лукашенко по перемирию, считает эксперт

Запад не заметит предложение Лукашенко по перемирию, считает эксперт - РИА Новости, 31.03.2023

Запад не заметит предложение Лукашенко по перемирию, считает эксперт

Запад "не заметит" предложения президента Белоруссии по перемирию во время конфликта на Украине, хотя сейчас Киеву даже выгодно перемирие с Россией, заявил РИА... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T18:05

2023-03-31T18:05

2023-03-31T18:05

специальная военная операция на украине

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украина

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александр лукашенко

сша

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Запад "не заметит" предложения президента Белоруссии по перемирию во время конфликта на Украине, хотя сейчас Киеву даже выгодно перемирие с Россией, заявил РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. "С учетом того, что мы нарастили, как отметил Александр Григорьевич Лукашенко, военно-промышленный комплекс и раскрутили свою "телегу" на высокую скорость, то такая остановка выгодна Украине. …Запад, конечно, скорее всего отреагирует так же, как реагировал на мирные предложения Турции и Китая. Сделает вид, что не заметит", - сказал Клинцевич. Запад, по его словам, поставил себе одну цель в этом конфликте. "Эта цель – ослабление России и заработок на этой войне, это две их основные задачи. Чем больше будет продолжаться конфликт, чем серьезнее в него будет вовлекаться Европа, тем выгоднее США, поскольку они сейчас зарабатывают на этом, и остатки промышленного потенциала Европы перекидывают к себе. Идет поедание большого и мощного конгломерата, который раньше из себя представляла Европа", - добавил эксперт. Сейчас, добавил Клинцевич, шансов у Украины на успешное контрнаступление не очень много, а после его неудачной попытки Киев будет просить Запад о вводе европейских войск. В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.

https://ria.ru/20230319/kirbi-1858963023.html

https://ria.ru/20230330/agent-1861709243.html

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белоруссия

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сша

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в мире, украина, белоруссия, киев, александр лукашенко, сша, россия