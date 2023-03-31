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Майк Пенс прокомментировал выдвинутые против Трампа обвинения
Майк Пенс прокомментировал выдвинутые против Трампа обвинения - РИА Новости, 31.03.2023
Майк Пенс прокомментировал выдвинутые против Трампа обвинения
Для американского народа обвинение бывшего президента США Дональда Трампа станет очередным примером криминализации политики в стране, заявил бывший... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T04:26
2023-03-31T04:26
2023-03-31T04:35
майк пенс
сша
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дональд трамп
манхэттен
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА новости. Для американского народа обвинение бывшего президента США Дональда Трампа станет очередным примером криминализации политики в стране, заявил бывший вице-президент Майк Пенс.Кроме того, Пенс считает, что выдвижение обвинений против Трампа носит беспрецедентный характер и является возмутительным, а миллионы американцев увидят в этом деле "не более чем политическое преследование".Ранее прокуратура Манхэттена заявила, что связалась с командой юристов Трампа по вопросу явки политика с целью предъявления ему обвинений. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
https://ria.ru/20230304/pokazaniya-1855884228.html
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майк пенс, сша, в мире, дональд трамп, манхэттен, вашингтон (штат)
Майк Пенс, США, В мире, Дональд Трамп, Манхэттен, Вашингтон (штат)
Майк Пенс прокомментировал выдвинутые против Трампа обвинения
Пенс: обвинения против Трампа станут очередным примером криминализации политики в США