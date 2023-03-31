https://ria.ru/20230331/paritet-1862183101.html

Россия заинтересована в поддержании стратегического паритета с США

Россия заинтересована в поддержании стратегического паритета с США - РИА Новости, 31.03.2023

Россия заинтересована в поддержании стратегического паритета с США

Россия заинтересована в поддержании стратегического паритета и мирном сосуществовании с США, следует из новой концепции внешней политики. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:03

2023-03-31T15:03

2023-03-31T15:03

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сша

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия заинтересована в поддержании стратегического паритета и мирном сосуществовании с США, следует из новой концепции внешней политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Российская Федерация заинтересована в поддержании стратегического паритета, мирном сосуществовании с США и установлении баланса интересов между Россией и США с учетом их статуса крупнейших ядерных держав, особой ответственности за стратегическую стабильность и состояние международной безопасности в целом. Перспективы формирования такой модели российско-американских отношений зависят от готовности США к отказу от политики силового доминирования и пересмотру антироссийского курса в пользу взаимодействия с Россией на основе принципов суверенного равенства, обоюдной выгоды и уважения интересов друг друга", - говорится в документе. "Курс России в отношении США носит комбинированный характер с учетом роли этого государства как одного из влиятельных суверенных центров мирового развития и в то же время главного вдохновителя, организатора и исполнителя агрессивной антироссийской политики коллективного Запада, источника основных рисков для безопасности РФ, международного мира, сбалансированного, справедливого и поступательного развития человечества", - подчеркивается в концепции.

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россия, сша