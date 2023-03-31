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Лукашенко допустил размещение в Белоруссии стратегического ядерного оружия

Лукашенко допустил размещение в Белоруссии стратегического ядерного оружия - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко допустил размещение в Белоруссии стратегического ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при необходимости договорится с Владимиром Путиным о размещении в стране стратегического ядерного оружия. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:52

2023-03-31T13:52

2023-03-31T16:35

александр лукашенко

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при необходимости договорится с Владимиром Путиным о размещении в стране стратегического ядерного оружия.На Западе должны быть готовы к такому сценарию, пояснил белорусский лидер."Неделю назад я отдал распоряжение нашим военным: немедленно восстановить площадки, на которых были размещены с ядерными боеголовками "Тополя" (стратегическая ракетная система. — Прим. ред.) <...>. Я сохранил все эти площадки", — сообщил Лукашенко.Белоруссия готова защищать независимость и суверенитет всеми доступными средствами. Говоря о возможности применения тактического ядерного оружия, президент пояснил, что страна будет реагировать симметрично на агрессию извне.Президент напомнил, что Белоруссия получила от России ракетный комплекс "Искандер", который потенциально способен нести ядерные боеголовки. "Нести ядерный боезаряд могут и наши переоборудованные самолеты. Вы слышали от президента России о совместных планах создания соответствующей инфраструктуры на территории Беларуси. Я только хочу уточнить: вся инфраструктура создана и готова", — заявил он.Лукашенко выразил уверенность, что предпринятые Белоруссией совместно с Россией меры по укреплению обороноспособности "отрезвят заокеанских ястребов и их сателлитов".На минувшей неделе Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля. Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.

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Лукашенко о возвращении в Белоруссию ядерного оружия Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. "В складывающихся обстоятельствах и военно-политической обстановке вокруг нашей страны мною были активизированы настоятельно переговоры с президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах", - сказал Лукашенко. 2023-03-31T13:52 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, в мире, россия, москва, дмитрий песков