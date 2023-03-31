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Уровень тревожного настроения россиян составил 47 процентов, показал опрос - РИА Новости, 31.03.2023
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10:25 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/opros-1862041248.html
Уровень тревожного настроения россиян составил 47 процентов, показал опрос
Уровень тревожного настроения россиян составил 47 процентов, показал опрос - РИА Новости, 31.03.2023
Уровень тревожного настроения россиян составил 47 процентов, показал опрос
Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 47%, спокойствие ощущают 48% граждан, следует из результатов исследования фонда "Общественное РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:25
2023-03-31T10:25
общество
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 47%, спокойствие ощущают 48% граждан, следует из результатов исследования фонда "Общественное мнение". Согласно опросу, 47% россиян сообщили, что сегодня среди их родных и знакомых преобладает тревожное настроение , при этом 48% респондентов ответили, что преобладает спокойное настроение. Опрос "ФОМнибус" проводился 24-26 марта в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Уровень тревожного настроения россиян составил 47 процентов, показал опрос

Опрос ФОМ показал, что уровень тревожного настроения россиян составил 47 процентов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушки на улице Кузнецкий мост в Москве
Девушки на улице Кузнецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Девушки на улице Кузнецкий мост в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 47%, спокойствие ощущают 48% граждан, следует из результатов исследования фонда "Общественное мнение".
Согласно опросу, 47% россиян сообщили, что сегодня среди их родных и знакомых преобладает тревожное настроение , при этом 48% респондентов ответили, что преобладает спокойное настроение.
Опрос "ФОМнибус" проводился 24-26 марта в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Москворецкая набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Социологи измерили уровень тревожного настроения россиян
17 марта, 09:17
 
ОбществоРоссияФонд "Общественное мнение"
 
 
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