https://ria.ru/20230331/opros-1862041248.html
Уровень тревожного настроения россиян составил 47 процентов, показал опрос
Уровень тревожного настроения россиян составил 47 процентов, показал опрос - РИА Новости, 31.03.2023
Уровень тревожного настроения россиян составил 47 процентов, показал опрос
Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 47%, спокойствие ощущают 48% граждан, следует из результатов исследования фонда "Общественное РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:25
2023-03-31T10:25
2023-03-31T10:25
общество
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 47%, спокойствие ощущают 48% граждан, следует из результатов исследования фонда "Общественное мнение". Согласно опросу, 47% россиян сообщили, что сегодня среди их родных и знакомых преобладает тревожное настроение , при этом 48% респондентов ответили, что преобладает спокойное настроение. Опрос "ФОМнибус" проводился 24-26 марта в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230317/trevoga-1858487889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Уровень тревожного настроения россиян составил 47 процентов, показал опрос
Опрос ФОМ показал, что уровень тревожного настроения россиян составил 47 процентов