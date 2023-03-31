https://ria.ru/20230331/oon-1862192508.html

Член СПЧ раскритиковал реакцию ООН на преступления Киева

Член СПЧ раскритиковал реакцию ООН на преступления Киева - РИА Новости, 31.03.2023

Член СПЧ раскритиковал реакцию ООН на преступления Киева

Международные организации констатируют военные преступления со стороны украинских военных, но дальше констатации факта процесс не движется, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:23

2023-03-31T15:23

2023-03-31T15:23

в мире

украина

россия

александр брод

вооруженные силы украины

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50175/78/501757855_0:82:2853:1687_1920x0_80_0_0_14225375cecc87335f73a487109d3d06.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Международные организации констатируют военные преступления со стороны украинских военных, но дальше констатации факта процесс не движется, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Ранее глава управления Верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк сообщил, что с 24 февраля прошлого года его сотрудники зафиксировали 91 случай насильственного исчезновения и произвольного задержания людей со стороны украинских силовиков. "Международные организации демонстрируют двойные лукавые подходы к освещению событий на Украине. Да, некоторые из них констатируют военные преступления со стороны ВСУ. Речь идет об обстрелах гражданских объектов, гибели мирных граждан, об использовании оружия, запрещенного международными нормами, о жестоком обращении с военнопленными. При этом дальше констатации процесс не движется," - сообщил Брод. Он подчеркнул, что международные организации не предпринимают никаких "призывов к прекращению беспредела, никаких ограничительных санкционных мер", будто подобное в порядке вещей. Ранее Александр Брод заявлял, что преступления украинского режима имеют признаки геноцида, отмечая, что сформированным Общественным трибуналом по расследованию преступлений Украины накоплен громадный объем свидетельств данных преступлений, фото- и видеоматериалов, нацистской литературы, которая выходила на Украине за последние годы.

https://radiosputnik.ria.ru/20230331/plennye-1862128814.html

https://ria.ru/20230331/ischeznoveniya-1862113033.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, александр брод, вооруженные силы украины, оон