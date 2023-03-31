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Член СПЧ раскритиковал реакцию ООН на преступления Киева - РИА Новости, 31.03.2023
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15:23 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/oon-1862192508.html
Член СПЧ раскритиковал реакцию ООН на преступления Киева
Член СПЧ раскритиковал реакцию ООН на преступления Киева - РИА Новости, 31.03.2023
Член СПЧ раскритиковал реакцию ООН на преступления Киева
Международные организации констатируют военные преступления со стороны украинских военных, но дальше констатации факта процесс не движется, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:23
2023-03-31T15:23
в мире
украина
россия
александр брод
вооруженные силы украины
оон
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Международные организации констатируют военные преступления со стороны украинских военных, но дальше констатации факта процесс не движется, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Ранее глава управления Верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк сообщил, что с 24 февраля прошлого года его сотрудники зафиксировали 91 случай насильственного исчезновения и произвольного задержания людей со стороны украинских силовиков. "Международные организации демонстрируют двойные лукавые подходы к освещению событий на Украине. Да, некоторые из них констатируют военные преступления со стороны ВСУ. Речь идет об обстрелах гражданских объектов, гибели мирных граждан, об использовании оружия, запрещенного международными нормами, о жестоком обращении с военнопленными. При этом дальше констатации процесс не движется," - сообщил Брод. Он подчеркнул, что международные организации не предпринимают никаких "призывов к прекращению беспредела, никаких ограничительных санкционных мер", будто подобное в порядке вещей. Ранее Александр Брод заявлял, что преступления украинского режима имеют признаки геноцида, отмечая, что сформированным Общественным трибуналом по расследованию преступлений Украины накоплен громадный объем свидетельств данных преступлений, фото- и видеоматериалов, нацистской литературы, которая выходила на Украине за последние годы.
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в мире, украина, россия, александр брод, вооруженные силы украины, оон
В мире, Украина, Россия, Александр Брод, Вооруженные силы Украины, ООН
Член СПЧ раскритиковал реакцию ООН на преступления Киева

Член СПЧ Брод о реакции ООН на преступления Киева: дальше констатации факта дело не идет

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкЧлен Совета по правам человека при президенте Александр Брод
Член Совета по правам человека при президенте Александр Брод - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Член Совета по правам человека при президенте Александр Брод. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Международные организации констатируют военные преступления со стороны украинских военных, но дальше констатации факта процесс не движется, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
Ранее глава управления Верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк сообщил, что с 24 февраля прошлого года его сотрудники зафиксировали 91 случай насильственного исчезновения и произвольного задержания людей со стороны украинских силовиков.
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"Международные организации демонстрируют двойные лукавые подходы к освещению событий на Украине. Да, некоторые из них констатируют военные преступления со стороны ВСУ. Речь идет об обстрелах гражданских объектов, гибели мирных граждан, об использовании оружия, запрещенного международными нормами, о жестоком обращении с военнопленными. При этом дальше констатации процесс не движется," - сообщил Брод.
Он подчеркнул, что международные организации не предпринимают никаких "призывов к прекращению беспредела, никаких ограничительных санкционных мер", будто подобное в порядке вещей.
«
"А что касается зарубежных СМИ, то они и вовсе эти темы игнорируют. Поэтому резонанса от подобных заявлений на Западе никакого. Несмотря на такой расклад необходимо продолжать сбор свидетельств и материалов, доказывающих военные преступления ВСУ. Подобные преступления не имеют срока давности и возмездие неизбежно", - сказал член Совета по правам человека при президенте РФ.
Ранее Александр Брод заявлял, что преступления украинского режима имеют признаки геноцида, отмечая, что сформированным Общественным трибуналом по расследованию преступлений Украины накоплен громадный объем свидетельств данных преступлений, фото- и видеоматериалов, нацистской литературы, которая выходила на Украине за последние годы.
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