https://ria.ru/20230331/oon-1862165206.html

СПЧ прокомментировал реакцию ООН на преступления армии Украины

СПЧ прокомментировал реакцию ООН на преступления армии Украины - РИА Новости, 31.03.2023

СПЧ прокомментировал реакцию ООН на преступления армии Украины

Совет по правам человека при президенте РФ отреагировал на заявление ООН о том, что около половины российских военнопленных на Украины подвергались пыткам: рады РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:31

2023-03-31T14:31

2023-03-31T14:31

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ отреагировал на заявление ООН о том, что около половины российских военнопленных на Украины подвергались пыткам: рады видеть реакцию ООН на преступления армии Украины, надеемся, она будет усиливаться и влиять на преступное киевское руководство. Ранее глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк заявил, что около половины российских военнопленных, задержанных на Украине, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению. "СПЧ, регулярно отправляющий в ООН и другие международные структуры подборки материалов с преступлениями ВСУ и нацбатальонов против российских военнослужащих и мирных жителей, рад видеть ответную реакцию и рассчитывает на то, что она будет усиливаться и влиять на преступное киевское руководство", - следует из заявления СПЧ, опубликованном в телеграм-канале Совета. Подборку материалов о преступлениях ВСУ и нацбатальнов Совет рассылает с прошлого года по 2 тысячам адресов: в международные организации, диппредставительства, политикам, правозащитникам и журналистам. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230330/iran-1861924149.html

https://ria.ru/20230331/oon-1862118128.html

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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, оон, вооруженные силы украины