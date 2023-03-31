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СПЧ прокомментировал реакцию ООН на преступления армии Украины - РИА Новости, 31.03.2023
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14:31 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/oon-1862165206.html
СПЧ прокомментировал реакцию ООН на преступления армии Украины
СПЧ прокомментировал реакцию ООН на преступления армии Украины - РИА Новости, 31.03.2023
СПЧ прокомментировал реакцию ООН на преступления армии Украины
Совет по правам человека при президенте РФ отреагировал на заявление ООН о том, что около половины российских военнопленных на Украины подвергались пыткам: рады РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:31
2023-03-31T14:31
в мире
россия
украина
донбасс
владимир путин
оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ отреагировал на заявление ООН о том, что около половины российских военнопленных на Украины подвергались пыткам: рады видеть реакцию ООН на преступления армии Украины, надеемся, она будет усиливаться и влиять на преступное киевское руководство. Ранее глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк заявил, что около половины российских военнопленных, задержанных на Украине, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению. "СПЧ, регулярно отправляющий в ООН и другие международные структуры подборки материалов с преступлениями ВСУ и нацбатальонов против российских военнослужащих и мирных жителей, рад видеть ответную реакцию и рассчитывает на то, что она будет усиливаться и влиять на преступное киевское руководство", - следует из заявления СПЧ, опубликованном в телеграм-канале Совета. Подборку материалов о преступлениях ВСУ и нацбатальнов Совет рассылает с прошлого года по 2 тысячам адресов: в международные организации, диппредставительства, политикам, правозащитникам и журналистам. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230330/iran-1861924149.html
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, оон, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, ООН, Вооруженные силы Украины
СПЧ прокомментировал реакцию ООН на преступления армии Украины

СПЧ: рады видеть реакцию ООН на преступления армии Украины, надеемся, она повлияет на Киев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ отреагировал на заявление ООН о том, что около половины российских военнопленных на Украины подвергались пыткам: рады видеть реакцию ООН на преступления армии Украины, надеемся, она будет усиливаться и влиять на преступное киевское руководство.
Ранее глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк заявил, что около половины российских военнопленных, задержанных на Украине, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.
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"СПЧ, регулярно отправляющий в ООН и другие международные структуры подборки материалов с преступлениями ВСУ и нацбатальонов против российских военнослужащих и мирных жителей, рад видеть ответную реакцию и рассчитывает на то, что она будет усиливаться и влиять на преступное киевское руководство", - следует из заявления СПЧ, опубликованном в телеграм-канале Совета.
Подборку материалов о преступлениях ВСУ и нацбатальнов Совет рассылает с прошлого года по 2 тысячам адресов: в международные организации, диппредставительства, политикам, правозащитникам и журналистам.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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