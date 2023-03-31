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Песков пообещал насыщенное председательство России в СБ ООН - РИА Новости, 31.03.2023
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12:48 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/oon-1862118128.html
Песков пообещал насыщенное председательство России в СБ ООН
Песков пообещал насыщенное председательство России в СБ ООН - РИА Новости, 31.03.2023
Песков пообещал насыщенное председательство России в СБ ООН
Председательство России в Совете безопасности ООН станет насыщенным, российская сторона будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:48
2023-03-31T12:48
россия
дмитрий песков
оон
совет безопасности оон
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Председательство России в Совете безопасности ООН станет насыщенным, российская сторона будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом Совбеза ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия в апреле будет председательствовать в СБ ООН. "Видится насыщенным. Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН. И будет реализовывать все свои права, которые этим предусмотрены. Естественно, оставаясь ответственным членом Совета безопасности и Организации Объединённых Наций", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, оон, совет безопасности оон
Россия, Дмитрий Песков, ООН, Совет Безопасности ООН
Песков пообещал насыщенное председательство России в СБ ООН

Песков: Россия будет реализовывать все свои права в СБ ООН во время председательства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Председательство России в Совете безопасности ООН станет насыщенным, российская сторона будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом Совбеза ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия в апреле будет председательствовать в СБ ООН.
"Видится насыщенным. Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН. И будет реализовывать все свои права, которые этим предусмотрены. Естественно, оставаясь ответственным членом Совета безопасности и Организации Объединённых Наций", - сказал Песков журналистам.
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РоссияДмитрий ПесковООНСовет Безопасности ООН
 
 
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