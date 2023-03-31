https://ria.ru/20230331/oon-1862118128.html

Песков пообещал насыщенное председательство России в СБ ООН

Песков пообещал насыщенное председательство России в СБ ООН - РИА Новости, 31.03.2023

Песков пообещал насыщенное председательство России в СБ ООН

Председательство России в Совете безопасности ООН станет насыщенным, российская сторона будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:48

2023-03-31T12:48

2023-03-31T12:48

россия

дмитрий песков

оон

совет безопасности оон

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Председательство России в Совете безопасности ООН станет насыщенным, российская сторона будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом Совбеза ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия в апреле будет председательствовать в СБ ООН. "Видится насыщенным. Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН. И будет реализовывать все свои права, которые этим предусмотрены. Естественно, оставаясь ответственным членом Совета безопасности и Организации Объединённых Наций", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230331/ischeznoveniya-1862113033.html

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россия, дмитрий песков, оон, совет безопасности оон