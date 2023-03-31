https://ria.ru/20230331/oon-1862118128.html
Песков пообещал насыщенное председательство России в СБ ООН
Песков пообещал насыщенное председательство России в СБ ООН - РИА Новости, 31.03.2023
Песков пообещал насыщенное председательство России в СБ ООН
Председательство России в Совете безопасности ООН станет насыщенным, российская сторона будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:48
2023-03-31T12:48
2023-03-31T12:48
россия
дмитрий песков
оон
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Председательство России в Совете безопасности ООН станет насыщенным, российская сторона будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом Совбеза ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия в апреле будет председательствовать в СБ ООН. "Видится насыщенным. Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН. И будет реализовывать все свои права, которые этим предусмотрены. Естественно, оставаясь ответственным членом Совета безопасности и Организации Объединённых Наций", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230331/ischeznoveniya-1862113033.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50e7b5affc036ce5b0d9539c751d6282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, оон, совет безопасности оон
Россия, Дмитрий Песков, ООН, Совет Безопасности ООН
Песков пообещал насыщенное председательство России в СБ ООН
Песков: Россия будет реализовывать все свои права в СБ ООН во время председательства
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Председательство России в Совете безопасности ООН станет насыщенным, российская сторона будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом Совбеза ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия в апреле будет председательствовать в СБ ООН.
"Видится насыщенным. Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН. И будет реализовывать все свои права, которые этим предусмотрены. Естественно, оставаясь ответственным членом Совета безопасности и Организации Объединённых Наций", - сказал Песков журналистам.
ООН обвинила Киев в исчезновениях людей и произвольных задержаниях