https://ria.ru/20230331/onf-1862013529.html
ОНФ присоединился к помощи людям, застрявшим на трассе М-4 из-за снегопада
ОНФ присоединился к помощи людям, застрявшим на трассе М-4 из-за снегопада - РИА Новости, 31.03.2023
ОНФ присоединился к помощи людям, застрявшим на трассе М-4 из-за снегопада
Общероссийский народный фронт включился в помощь людям на автотрассе М-4 "Дон" в Ростовской области, отправлены техника, топливо и вода, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T06:59
2023-03-31T06:59
2023-03-31T10:33
ростовская область
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Общероссийский народный фронт включился в помощь людям на автотрассе М-4 "Дон" в Ростовской области, отправлены техника, топливо и вода, сообщили в пресс-службе ОНФ. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах региона. "В связи с чрезвычайной ситуацией на трассе М4 и прилегающих дорогах в Ростовской области, где из-за пробок оказались заблокированы сотни людей, Народный фронт совместно с ВСКС (Всероссийский студенческий корпус спасателей - ред.) оперативно включился в оказание помощи", - сказано в сообщении. Отмечается, что на помощь отправлено девять единиц техники, более двух тонн топлива и питьевая вода. "Будут развернуты дополнительные пункты обогрева и оказана помощь в эвакуации семей с детьми", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230330/snegopad-1861749376.html
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ростовская область, общероссийский народный фронт
Ростовская область, Общероссийский народный фронт
ОНФ присоединился к помощи людям, застрявшим на трассе М-4 из-за снегопада
На автотрассе М-4 "Дон" в Ростовской области в помощь людям включился ОНФ
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Общероссийский народный фронт включился в помощь людям на автотрассе М-4 "Дон" в Ростовской области, отправлены техника, топливо и вода, сообщили в пресс-службе ОНФ.
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах региона.
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"В связи с чрезвычайной ситуацией на трассе М4 и прилегающих дорогах в Ростовской области, где из-за пробок оказались заблокированы сотни людей, Народный фронт совместно с ВСКС (Всероссийский студенческий корпус спасателей - ред.) оперативно включился в оказание помощи", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на помощь отправлено девять единиц техники, более двух тонн топлива и питьевая вода.
"Будут развернуты дополнительные пункты обогрева и оказана помощь в эвакуации семей с детьми", - добавили в пресс-службе.
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