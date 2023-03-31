https://ria.ru/20230331/onf-1862013529.html

ОНФ присоединился к помощи людям, застрявшим на трассе М-4 из-за снегопада

ОНФ присоединился к помощи людям, застрявшим на трассе М-4 из-за снегопада - РИА Новости, 31.03.2023

ОНФ присоединился к помощи людям, застрявшим на трассе М-4 из-за снегопада

Общероссийский народный фронт включился в помощь людям на автотрассе М-4 "Дон" в Ростовской области, отправлены техника, топливо и вода, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T06:59

2023-03-31T06:59

2023-03-31T10:33

ростовская область

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Общероссийский народный фронт включился в помощь людям на автотрассе М-4 "Дон" в Ростовской области, отправлены техника, топливо и вода, сообщили в пресс-службе ОНФ. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах региона. "В связи с чрезвычайной ситуацией на трассе М4 и прилегающих дорогах в Ростовской области, где из-за пробок оказались заблокированы сотни людей, Народный фронт совместно с ВСКС (Всероссийский студенческий корпус спасателей - ред.) оперативно включился в оказание помощи", - сказано в сообщении. Отмечается, что на помощь отправлено девять единиц техники, более двух тонн топлива и питьевая вода. "Будут развернуты дополнительные пункты обогрева и оказана помощь в эвакуации семей с детьми", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230330/snegopad-1861749376.html

https://ria.ru/20221126/pomosch-1834513261.html

ростовская область

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ростовская область, общероссийский народный фронт