Рейтинг@Mail.ru
Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 31.03.2023 (обновлено: 17:19 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/ogranicheniya-1862228829.html
Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж
Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж - РИА Новости, 31.03.2023
Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж
Банк России продлил еще на полгода до 30 сентября ограничения на перевод средств за рубеж, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:54
2023-03-31T17:19
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Банк России продлил еще на полгода до 30 сентября ограничения на перевод средств за рубеж, говорится в сообщении регулятора.Ограничения предусматривают, что граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц. Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.Ограничения по выводу денег за рубеж продлеваются не впервые, в прошлый раз регулятор принимал такое решение в конце сентября прошлого года. Тогда они также продлевались на шесть месяцев. Кроме того, регулятор несколько раз пересматривал пороги на переводы средств за рубеж для физических лиц в течение календарного месяца.
https://ria.ru/20230318/pokupki-1858784549.html
https://ria.ru/20230328/turtsiya-1861155748.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c67ca43c9b8b836a30b20d2db54bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, сша
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, США
Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Центробанк продлил еще на полгода, до 30 сентября, ограничения на перевод средств за рубеж

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Банк России продлил еще на полгода до 30 сентября ограничения на перевод средств за рубеж, говорится в сообщении регулятора.
«
"Банк России продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля по 30 сентября 2023 года", - сообщил Центробанк.
Ограничения предусматривают, что граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.
Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Россияне смогут делать онлайн-покупки за рубежом без идентификации
18 марта, 13:43
Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц. Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.
Ограничения по выводу денег за рубеж продлеваются не впервые, в прошлый раз регулятор принимал такое решение в конце сентября прошлого года. Тогда они также продлевались на шесть месяцев. Кроме того, регулятор несколько раз пересматривал пороги на переводы средств за рубеж для физических лиц в течение календарного месяца.
Очередь к банкомату в Белеке - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Названы способы расплачиваться безналом и снимать деньги в Турции
28 марта, 11:11
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала