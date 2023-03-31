https://ria.ru/20230331/ogranicheniya-1862228829.html
Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж
Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж - РИА Новости, 31.03.2023
Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж
Банк России продлил еще на полгода до 30 сентября ограничения на перевод средств за рубеж, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:54
2023-03-31T16:54
2023-03-31T17:19
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Банк России продлил еще на полгода до 30 сентября ограничения на перевод средств за рубеж, говорится в сообщении регулятора.Ограничения предусматривают, что граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц. Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.Ограничения по выводу денег за рубеж продлеваются не впервые, в прошлый раз регулятор принимал такое решение в конце сентября прошлого года. Тогда они также продлевались на шесть месяцев. Кроме того, регулятор несколько раз пересматривал пороги на переводы средств за рубеж для физических лиц в течение календарного месяца.
https://ria.ru/20230318/pokupki-1858784549.html
https://ria.ru/20230328/turtsiya-1861155748.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c67ca43c9b8b836a30b20d2db54bd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, сша
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, США
Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж
Центробанк продлил еще на полгода, до 30 сентября, ограничения на перевод средств за рубеж
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Банк России продлил еще на полгода до 30 сентября ограничения на перевод средств за рубеж, говорится в сообщении
регулятора.
«
"Банк России продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля по 30 сентября 2023 года", - сообщил Центробанк.
Ограничения предусматривают, что граждане России
и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США
или в эквиваленте в другой иностранной валюте.
Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.
Россияне смогут делать онлайн-покупки за рубежом без идентификации
Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц. Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.
Ограничения по выводу денег за рубеж продлеваются не впервые, в прошлый раз регулятор принимал такое решение в конце сентября прошлого года. Тогда они также продлевались на шесть месяцев. Кроме того, регулятор несколько раз пересматривал пороги на переводы средств за рубеж для физических лиц в течение календарного месяца.
Названы способы расплачиваться безналом и снимать деньги в Турции