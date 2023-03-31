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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 31.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:15 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/obstrel-1862291321.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 31.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за полчаса, сообщили в пятницу в представительстве ДНР РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T23:15
2023-03-31T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецк
сцкк
нато
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за полчаса, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.10 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 22.40 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщения в телеграм-канале ведомства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862067727.html
https://ria.ru/20230226/sroki-1854443968.html
макеевка
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в мире, макеевка, донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецк, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Представительстве ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 11 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за полчаса, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.10 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 22.40 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщения в телеграм-канале ведомства.
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Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкСЦККНАТОДонецкая Народная Республика
 
 
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