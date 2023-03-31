https://ria.ru/20230331/obstrel-1862288432.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 31.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска дважды обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T22:40

2023-03-31T22:40

2023-03-31T22:40

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

киев

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21.40 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущены три снаряда калибром 155 миллиметров; 22.05 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущены три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Еще один обстрел Киевского района Донецка был зафиксирован в 17.00, в ходе которого по городу выпустили четыре снаряда того же калибра. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230331/donetsk-1862198164.html

https://ria.ru/20230331/eskalatsiya-1862181709.html

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато