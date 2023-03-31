Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за полчаса дважды обстреляли Киевский район Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЛюди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Люди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21.40 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущены три снаряда калибром 155 миллиметров; 22.05 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущены три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Еще один обстрел Киевского района Донецка был зафиксирован в 17.00, в ходе которого по городу выпустили четыре снаряда того же калибра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.